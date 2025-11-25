La renovación de Hernán Barcos volvió a colocarse en el centro de todas las conversaciones blanquiazules y, en medio de ese escenario, surgió una voz autorizada que conoce de cerca lo que significa manejar vestuarios en Matute. Carlos Bustos, exentrenador íntimo y último técnico campeón con el argentino, decidió pronunciarse sobre el futuro del delantero en un momento donde la incertidumbre crece y los mensajes oficiales no aparecen. Sus palabras llegaron en un contexto especial: Alianza Lima sigue sin marcar una postura clara y la hinchada presiona cada vez más, mientras el propio futbolista insiste en que su deseo es continuar. En ese ambiente, el estratega argentino dejó una opinión que, aunque breve, ha generado un eco particular entre diversos sectores del club.

Carlos Bustos partió recordando su etapa en el fútbol peruano y lo que ha significado convivir con referentes como Hernán Barcos, más aún en tiempos donde se evalúan con lupa. Sin embargo, antes de explicar su postura, el exentrenador aprovechó para hablar de su presente y lo que dejó su reciente paso por Deportivo Garcilaso, donde también enfrentó momentos de análisis profundo sobre objetivos y continuidad.

Desde su salida del cuadro cusqueño, Bustos ha reconocido que una de las claves en cualquier institución es saber leer el contexto y entender qué esperan las partes. Por ello, cuando fue consultado por la situación de Hernán Barcos, no dudó en reflexionar sobre su importancia en Alianza Lima, sobre todo tras varias temporadas donde se consolidó como referente, goleador y figura en torneos internacionales.

El técnico fue frontal al mencionar que, para él, la continuidad del delantero no tendría por qué convertirse en un problema complicado. “Es fácil de resolver, se hace conversando”, deslizó, dejando entrever que un acuerdo podría alcanzarse sin mayores sobresaltos si ambas partes realmente desean lo mismo. Además, destacó el impacto que han tenido Paolo Guerrero y Hernán Barcos en el grupo, recordando que su experiencia aún puede aportar si el club decide apostar por un proyecto que combine jerarquía con juventud.

Mientras Bustos compartía su lectura, Barcos vivía días intensos. El argentino de 41 años ha repetido en múltiples ocasiones que su prioridad es quedarse en Alianza Lima y que todavía se siente en condiciones de competir. Incluso, aseguró que no piensa en el retiro y que su rendimiento sigue respaldándolo, luego de anotar diez goles en la primera parte de la temporada.

El delantero reconoció que sí tiene una oferta para continuar su carrera fuera de La Victoria, aunque remarcó que eso no condiciona su deseo de mantenerse en Matute. Para él, la decisión final depende exclusivamente del club, que hasta ahora mantiene silencio. “Yo me quiero quedar, ellos saben lo que quiero. Está en los pies de Alianza”, expresó hace unos días.

Carlos Bustos dirigió a Alianza Lima entre el 2021 y el 2022. Actualmente se encuentra sin equipo. (Foto: Alianza Lima)

¿Se queda o se va el ‘Pirata’?

En paralelo, dirigentes y referentes del club han dado señales dispares. Mientras algunos manifestaron su deseo de que el ‘Pirata’ siga una temporada más, otros evitaron pronunciarse, alegando que las decisiones deportivas recién se comunicarán al finalizar la campaña. Ese silencio aumentó la especulación, más aún cuando surgieron versiones que apuntaban a que el futbolista no estaría en los planes del cuerpo técnico para el 2026.

Para la hinchada, la espera se ha vuelto eterna. En el último partido del Clausura ante UTC, el estadio coreó su apellido y en las tribunas circularon folletos con la frase “Barcos no se va”, demostrando que el vínculo emocional con el delantero sigue intacto. Por ello, cada declaración de un protagonista pesa más de lo usual, como ocurrió con la opinión de Bustos.

A diferencia de otros casos, Barcos descartó que el aspecto económico sea un obstáculo. Incluso aseguró que con Alianza siempre resolvió ese tema “en cinco minutos”, por lo que la conversación parece ir más por el lado deportivo y la planificación del plantel para el próximo año. Esa última palabra todavía no aparece, pero se espera que llegue tras el cierre de los playoffs.

TE PUEDE INTERESAR