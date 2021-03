Se sigue moviendo la pelota en el torneo peruano y Mannucci vs. San Martín (EN VIVO | EN DIRECTO | GOLPERU) se verán las caras este 27 de marzo, desde las 6 de la tarde, en el estadio Alejandro Villanueva por la tercera fecha de la Fase 1 de la Liga 1 del fútbol peruano. Ambas escuadras pondrán a sus mejores elementos y dejarán todo en la cancha para seguir con sus respectivos invictos.

La jornada del sábado se cerrará con el encuentro entre trujillanos y universitarios. El historial entre ambas escuadras está parejo. En los tres partidos que han jugado en la historia del fútbol peruano, repartieron un triunfo por lado y un empate.

Carlos Mannucci espera volver por la senda del triunfo. Después de estrenarse en la Liga 1 con un triunfo ante Academia Cantolao, en la segunda jornada igualó con UTC de Cajamarca. El choque ante los santos será decisivo para mantenerse como puntero del grupo A.

Este jueves todo el plantel tricolor se sometió a las respectivas pruebas antígenas, como parte de los protocolos de prevención contra el COVD-19. Todos los resultados dieron negativo y no habrá bajas por contagio para el choque ante los de Santa Anita.

Los dirigidos por Pablo Peirano se encuentran jugando en dos frentes, el torneo local y la Copa Sudamericana. En el certamen internacional cayeron por el duelo de ida ante Melgar. La revancha está programada para el próximo 8 de abril.

David Dioses, mediocampista del ‘Tri’, habló sobre la serie de la fase 1 ante los arequipeños, pero afirmó que la atención está puesta por ahora en los ‘santos’.

“Si bien se perdió el primer partido, el marcador es remontable. Ahora aparecemos como visitantes y hay un tema de diferencia de gol que puede influir. Igual, estamos concentrados primero en el partido contra San Martín y luego pensaremos en Melgar. Tengo ilusión de jugar la Sudamericana, creo que sería muy bueno para mí”, sostuvo en diálogo con GOLPERU.

Universidad San Martín recién se pudo estrenar en la segunda jornada del campeonato, ya que su duelo de la fecha 1 ante Ayacucho FC fue postergado por la participación de los ‘Zorros’ en la Copa Libertadores.

A pesar de la salida intempestiva del entrenador Héctor Bidoglio, el conjunto albo pudo arrancar con el pie derecho su participación en la temporada 2021. Vencieron 2-1 a Alianza Atlético de Sullana, teniendo como gran figura al delantero Carlos Monges.

El futbolista paraguayo se estrenó con un doblete en tienda santa y lidera la tabla de goleadores junto a Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Yorleys Mena (Vallejo), Mauricio Montes (Cusco FC) y Felipe Rodríguez (Mannucci).

“El futbol peruano es diferente, aquí el delantero tiene que marcar y perseguir a los mediocampistas rivales, yo estaba acostumbrado a siempre estar arriba. Me dijeron que en la universidad San Martin daban oportunidades a los jóvenes y no la pensé dos veces, me vine a Perú. La universidad es una institución muy seria, me han tratado muy bien, me ayudaron a ponerme bien físicamente. Ojala clasifiquemos a un torneo internacional , lo merece este grupo”, dijo a GOLPERU.





