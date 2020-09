Carlos Stein vs. Atlético Grau EN VIVO | VÍA DIRECTV | EN DIRECTO | se ven las caras este viernes a partir de las 11:00 a.m. en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos. Sigue la transmisión a través de DirecTV, pero no olvides que en Depor.com también podrás seguir el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias.

Carlos Stein y Atlético Grau se enfrentan en un duro partido donde ambos necesitan los puntos para poder salvar la categoría ya que en lo que va del campeonato no han logrado obtener buenos resultados y ocupan los últimos puestos de la tabla de posiciones.

Cabe precisar que hace algunos días Carlos Stein fue declarado ganador del partido contra Cusco FC que se jugó por la Fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1. La Comisión Disciplinaria de la FPF tomó la decisión antes mencionada tras corroborar que el cuadro imperial incumplió los protocolos sanitarios para el desarrollo del campeonato.

Los cusqueños ganaron en cancha, pero se quedaron sin puntos por incluir en su convocatoria para el duelo a Ray Sandoval y Carlos Gómez, quienes no estaban habilitados para el compromiso y debían cumplir aislamiento por infracciones disciplinarias.

Atlético Gau, por su parte, llega a este duelo tras una importante victoria ante Carlos A. Mannucci que terminó 2-0 con tantos de Jonathan Ávila a los 7 minutos del duelo y de Jefferson Collazos, a los 87 minutos.

