Este lunes, a través del programa Fútbol Champán , transmitido por YouTube, Carlos Zambrano estuvo como invitado y habló sobre su presente en Alianza Lima, así como de los próximos retos del equipo. Además, el ‘Kaiser’ habló sobre lo ocurrido a principios de año, cuando su renovación con los blanquiazules estuvo marcada por la polémica, revelando un mal trato por parte de Néstor Bonillo, quien formó parte de la dirigencia en ese momento. Asimismo, comentó sobre la relación que mantiene con la hinchada, que según el resultado, puede verlo como héroe o como villano. También habló sobre la disputa actual con Universitario de Deportes en el Torneo Clausura.

Rápidamente, le preguntaron al ‘León’ sobre la última victoria de los íntimos contra Deportivo Garcilaso en Cusco. “Últimamente, todos los partidos se están volviendo complicados porque el torneo peruano es duro. Pensé que era más fácil sinceramente antes de venir pero el viajar a tantas provincias; altura, el calo de Sullana, todo es complicado. Los equipos son exigentes en su localía, se vuelven duro”, dijo Zambrano.

Asimismo, también le consultaron sobre su continuidad en Alianza Lima, cuando a principios de año no se sabía si la directiva de La Victoria le renovaría el contrato o si se quedaría. “Me maltrataron al comienzo, estuve tres meses fuera del equipo. Entrenaba con Ezequiel, preparador físico del club, en horarios aparte que me decían y yo estaba ahí puntual. También entrenaba por mí parte, porque sabía que estar sin ritmo sería complicado”, resaltó el zaguero de 35 años.

Asimismo, reveló quién fue el responsable de que no estuviera jugando en ese tiempo. “En ese tiempo también habló el ‘Nono’ (Jorge Fossati), que si no estaba en continuidad en un equipo, no me iba a convocar y era entendible, tampoco me iba a molestar. Luego salió Néstor Bonillo, que era parte de la dirigencia y sobrentiendo, que él me bajó el dedo. Lo dije en su momento, no me dieron la cara y simplemente, me bajaron el dedo. Fue muy incómodo pero lo acepto porque sé que el fútbol es es un negocio tremendo pero al final, el tiempo, me dio la razón. Llegó el primer partido y dije la cosas como fueron; que soy el mejor y no me arrepiento en decirlo. No es que sea soberbio o agrandado pero digo la realidad y lo que pienso y eso nadie me lo va a cambiar”, sostuvo.

También se refirió a las críticas que recibió por parte de los hinchas íntimos, destacando que su mentalidad es uno de sus puntos fuertes, lo que lo impulsa a tener una buena confianza. “Un día te pueden querer y el otro día te pueden odiar, eso no va a cambiar mi mentalidad que la tengo muy fuerte. Pase lo que pase, el torneo se acaba la próxima o no, de lo que yo siento y pienso. Comencé a jugar en Alianza Lima en el primer partido, en el segundo metí dos goles... solté lo que sentía en ese momento y no me arrepiento”, indicó.

Por otro lado, también le consultaron sobre su actual relación con la directiva de Alianza Lima y si habló con Bruno Marioni o Mariano Soso sobre la posibilidad de continuar el próximo año en el club íntimo. “Cuando Néstor (Bonilla) se retira a Chile con un mejor salario, dejó el plantel en un momento incómodo. Tuve una conversación con Bruno; después de muchos malentendidos, nos dijimos las cosas de frente. A partir de ese día, volví a entrenar con el club y todo comenzó a funcionar como debía ser. Yo quiero quedarme pero todo va muy lento y tampoco voy a esperar mucho. Uno quiere tener algo seguro; soy hincha aliancista, me gustaría quedarme pero eso ya se encarga mi empresario que está en conversaciones con Alianza y todo queda en la cancha de ellos, porque saben lo que yo quiero”, manifestó.





La pelea con Universitario de Deportes por el Clausura

Actualmente, la ‘U’ y Alianza Lima están en lo más alto del Torneo Clausura, ambos con 36 puntos; sin embargo, las cremas los superan por una diferencia de seis goles. “Yo discrepo mucho cuando dicen que Universitario es el mejor equipo de la liga peruana, sin embargo vemos que el Apertura lo ganó por diferencia de goles, y ahora en el Clausura pasa lo mismo. Si fuese tan bueno como dicen, tendría 10 o 12 puntos arriba sobre los demás y hace rato hubiera logrado el título del Clausura”, indicó Carlos Zambrano.

“Se podría decir que sí es el equipo que ganó partidos claves pero eso es muy diferente a decir que es el mejor. Y, ojo, así tengas más puntos en el acumulado tampoco te dice que eres el mejor o tenga que salir campeón, sino Alianza Lima en el 2023 debió lograr el título porque fue el equipo que más puntos hizo en el año”, añadió. Por otor lado, destacó que respeta lo logrado por parte de la ‘U’ y rechazó la rivalidad violenta que existe entre los hinchas.

Asimismo, comentó sobre el desenlace del campeonato para ambos equipos, tanto los cremas como los blanquiazules. “No vi el partido que ayer (del domingo) Universitario jugó ante Cienciano, aunque ya luego pregunté por el resultado, sin embargo no la tendrán nada fácil en Andahuaylas. Es una plaza muy brava, y veremos cómo acaba todo, igual nosotros tenemos que ganar en casa a Cusco FC”, dijo el ‘Kaiser’.





El siguiente reto para Alianza Lima en el Torneo Clausura 2024

El próximo partido de Alianza Lima será ante Cusco FC en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El encuentro está programado para jugarse el domingo 3 de noviembre desde las 3:00 de la tarde (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y se podrá ver a través de la señal de L1 MAX (Liga 1 MAX).

El equipo dirigido por Mariano Soso está peleando en la parte alta del Clausura junto a su clásico rival, Universitario de Deportes. El club blanquiazul es el único que está cerca de poder arrebatarle el certamen al cuadro merengue. De hacerlo, podrá disputar los play offs por el título nacional. Si la ‘U’ gana el Clausura, será bicampeón automáticamente.





TE PUEDE INTERESAR