Pese a que todo parecía indicar que la calma en la tormenta ya había llegado, una nueva variante se unió a los casos de Ayacucho FC y Deportivo Binacional en la lucha judicial que se viene disputando con la Federación Peruana de Fútbol. Y es que si bien hace algunas horas el ente rector había cedido en adoptar la medida impuesta por el Poder Judicial, Jhonny Baldovino, asesor legal de la Safap, mencionó que esto podría traer consecuencias aún mayores.

Lo que comenzó a principios de año, y que muchos esperaron se resuelva a la brevedad, se fue alargando con el pasar de los meses al no encontrar una solución en beneficio de todas las partes. Hablamos de los casos de Ayacucho FC y Deportivo Binacional, que recurrieron a instancias gubernamentales para lograr volver a la primera división del fútbol peruano.

Esto, básicamente por la nula respuesta que encontraban de parte de la FPF. Al tener, lo que ellos consideraban justicia, por la vía legal regular, desde Videna no se quedaron de brazos cruzados y solicitaron sugerencias a la Conmebol y la FIFA, quienes hace algunas semanas atrás habrían respondido, pero dicho respuesta no fue oportunamente comunicada a los miembros del directorio.

“Le pidieron un informe a la FIFA, y esta lo emitió después de varios meses. Tengo entendido que Sabrina Martin fue quien leyó el informe. Los directores nunca lo tuvieron en sus manos; simplemente lo escucharon. Y la FIFA fue contundente al señalar que estos clubes (Ayacucho y Binacional) debían ser sometidos a un proceso disciplinario que podría llevar incluso a la desafiliación”, indicó Jhonny Baldovino en Ál Ángulo.

Baldovino aseguró que la FIFA sugirió una sanción disciplinaria. (Foto: @Liga1TeApuesto).

Por supuesto, esta acción, causó que el directorio se viera con las manos atadas al no poder tomarse el momento de analizar a profundidad la sugerencia que el máximo ente rector del fútbol mundial le hizo llegar a la FPF, tomando finalmente la decisión de hacer caso a lo dicho por el Poder Judicial Peruano.

“Lo que afirmó el directorio tiene sentido, porque el directorio no puede comprometerse a no respetar las decisiones judiciales. Esa es responsabilidad del presidente, acá ha querido deslindar la responsabilidad al directorio para no asumir la responsabilidad personal”, indicó Baldovino.

Teniendo en cuenta que esta decisión podría traer futuras consecuencias de parte de los rectores externos, mencionó en diálogo con Exitosa Deportes: “Al final decidieron reconocer todas las instancias del poder judicial e incluso en ese acto, en ese comunicado, hay un tema que podría considerarse una violación al estatuto de la Federación y el estatuto de la FIFA”.

Finalmente, volvió a remarcar los roles que debe tomar la FPF en este tipo de casos. “La obligación de la Federación es hacer respetar su estatuto y el de la FIFA, y hacer todo lo posible para que los clubes o sus afiliados no acudan a la justicia ordinaria a cuestionar temas deportivos que ya han sido resueltos dentro del ámbito del fútbol”, concluyó.

Ayacucho FC. (Foto: Liga 1)

¿Qué dijo la FPF sobre los casos de Ayacucho FC y Binacional?

En la sesión de Junta Directiva celebrada el miércoles 11 de junio, la FPF tomó esta decisión por mayoría simple y explicó las razones para hacerlo: “Se adoptó en respeto al principio del debido proceso y con la finalidad de esperar una sentencia firme y definitiva por parte del órgano judicial local que determine, en cada caso, si ha existido o no una vulneración de derechos constitucionales”.

Como se sabe, hace algunos días, Agustín Lozano, presidente de la FPF, había adelantado que a las oficinas de la Videna llegó el pronunciamiento de FIFA y Conmebol sobre la situación de Ayacucho FC y Binacional, y que la Junta Directiva iba a tomar una posición al respecto. Eso sí, reiteró que todo acto iba a ser conforme al compromiso con el cumplimiento de los principios rectores del fútbol mundial.

Si bien la FPF no sancionará por el momento a ambos clubes, aclaró que la disputa continúa por la vía legal. “Esta decisión no implica renunciar a los principios de gobernanza y jurisdicción deportiva reconocidos por la propia FPF, la FIFA y la Conmebol, sino que responde a una posición institucional, adoptada únicamente mientras se resuelve de maneara definitiva los procesos judiciales aún en trámite”, explica el comunicado.

