Universitario de Deportes está en los octavos de final de la Copa Libertadores y se mantiene en la pelea por el Torneo Apertura. Sin embargo, el comando técnico es consciente que necesita reforzarse pensando en el segundo semestre de la temporada y ya empezaron a moverse en el mercado de fichajes. El primero en llegar fue Ánderson Santamaría, pero no será el único en arribar a tienda crema para lo que resta de la campaña 2025.

Un nuevo centrodelantero es uno de los objetivos del área deportiva de la ‘U’, por lo que desde hace semanas vienen negociando para que se dé la llegada de Luis Ramos. Si bien el atacante está a préstamo en América de Cali hasta finales de diciembre, Cusco FC es el dueño de su pase y es quien tiene la última palabra para que las tratativas lleguen a buen puerto.

Sin embargo, si bien todo iba avanzando por buen camino, una inesperada postura no cayó nada bien en Universitario. Según informaron en Hablemos de Max, el cuadro cusqueño cambió sus pretensiones económicas de un momento a otro y eso no fue bien recibido por parte de los merengues, pues siempre hubo una buena relación entre ambas instituciones.

Con esto sobre la mesa, en la ‘U’ lo tienen clarísimo: no están dispuestos a pagar caprichos por ningún futbolista. El trato ya está hecho con el jugador, pues su representante hizo saber que él quiere jugar en Ate. No obstante, mientras Cusco FC mantenga el monto que solicitaron la última vez, la situación no irá por buen camino.

Luis Ramos está viviendo su primera experiencia en el extrnajero en América de Cali. (Foto: Getty Images)

Hace unos días, en una charla con GOLPERU, Jorge Fossati dio a conocer su postura respecto a los acercamientos con Luis Ramos. El entrenador de Universitario dejó en claro que es un delantero que le agrada y le gustaría tenerlo en su plantel, recordando cuando trabajaron juntos en la Selección Peruana. Sin embargo, afirmó que no sabe absolutamente nada sobre la negociación con el club.

“Ojalá que pudiéramos traerlo. Yo lo demostré cuando muy pocos lo tenían en una posible lista de selección. Me parece un jugador muy interesante, pero de ahí a que haya mucha posibilidad, no tengo idea de su situación”, comentó, dejando todo en manos de Jean Ferrari, administrador de la institución, y Antonio García Pye, el gerente deportivo.

Fossati fue enfático: no está desesperado por los fichajes. “No tengo por qué estar para nada preocupado de cómo están gestionando las cosas ellos y veremos con qué otra sorpresa. Ya me salieron con la linda sorpresa de (Ánderson Santamaría), por ahí tienen alguna abajo de la manga”, aseveró.

¿Se destrabará lo de Luis Ramos? Hay un detalle que no podemos pasar por alto: el libro de pases se abrirá el 24 de junio y se cerrará el 18 de agosto. Esto quiere decir que Universitario tiene tiempo suficiente para concertar más incorporaciones, incluyendo la del actual futbolista del América de Cali. Las próximas semanas serán cruciales.

Luis Ramos disputó la última fecha doble de las Eliminatorias con la Selección Peruana. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último empate por 1-1 con River Plate por la Copa Libertadores, Universitario viene teniendo un descanso por el parón de la fecha FIFA y volverá a tener actividad este fin de semana, cuando visite a Ayacucho FC por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho duelo está programado para el domingo 15 de junio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal de Huanta.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR