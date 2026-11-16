La supervivencia de CD Moquegua en la élite de la Liga 1 se definió en un desenlace no apto para cardíacos, estructurando un vital triunfo por 2-1 sobre Atlético Grau en el Estadio 25 de Noviembre gracias a una dramática resolución desde el manchón blanco en el tiempo de descuento. El bloque piurano, que había logrado neutralizar los embates locales, colapsó en los instantes finales al cometer una imprudencia defensiva que el VAR no dudó en castigar como pena máxima. La tensión táctica y psicológica alcanzó su punto de ebullición cuando el portero Patricio Álvarez atajó la ejecución inicial de Bryan Angulo; sin embargo, la rigurosidad reglamentaria obligó a repetir el cobro por un adelantamiento del meta. Exhibiendo una asombrosa fortaleza mental para recomponerse del fallo previo, Angulo ajustó la mira en el segundo intento desde los 12 pasos y vulneró la resistencia forastera, sentenciando un triunfo estratégico que blinda la categoría del elenco moqueguano y castiga la falta de concentración del rival en el epílogo del cotejo.