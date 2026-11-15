El Torneo Clausura 2026 entra en su recta final y todos los partidos será determinante para los equipos que buscan quedarse con el segundo certamen de la temporada. Sporting Cristal, Sport Huancayo y Universitario aparecen entre los principales protagonistas de la lucha por el primer lugar, por lo que cada resultado puede modificar el panorama de la clasificación. Además, los equipos complicados al descenso serán los que también vibren fuerte esta fecha. En esta nota podrás revisar la programación y los resultados de todos los encuentros de la jornada.

Las acciones de esta decisiva jornada comenzarán este domingo quince de noviembre con dos compromisos interesantes. Comerciantes Unidos recibirá a Sport Boys desde la una de la tarde, mientras que Juan Pablo II chocará ante Deportivo Garcilaso horas más tarde.

La fecha del torneo continuará disputándose el lunes dieciséis con tres encuentros sumamente atractivos en diferentes escenarios provincianos. Primero, Universidad Técnica de Cajamarca enfrentará a Los Chankas. Posteriormente, Cusco FC medirá fuerzas contra ADT de Tarma en condición de local, y finalmente CD Moquegua cerrará la tarde enfrentando al siempre complicado equipo de Atlético Grau.

Tras una breve pausa de veinticuatro horas, el calendario del campeonato retomará su curso oficial el miércoles dieciocho en Sullana. El recinto deportivo Campeones del Treinta y Seis abrirá sus puertas para albergar el electrizante enfrentamiento donde el conjunto de Alianza Atlético medirá fuerzas ante FBC Melgar desde las tres de la tarde en punto.

La máxima tensión por el primer lugar de la tabla de posiciones comenzará el sábado veintiuno en el estadio Alejandro Villanueva. En este imponente escenario deportivo, Alianza Lima saltará al campo de juego con la obligación de sumar un triunfo recibiendo al cuadro de FC Cajamarca desde las tres y media de la tarde limeña.

Finalmente, la esperada jornada dominical del veintidós de noviembre cerrará el torneo definiendo al gran campeón nacional con dos compromisos en paralelo. Sporting Cristal buscará la hazaña enfrentando a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo, mientras Universitario visitará a Sport Huancayo buscando coronarse oficialmente. Ambos duelos decisivos iniciarán puntualmente a las tres de la tarde.

Partidos de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 15/11 1:00 p.m. Comerciantes Unidos vs. Sport Boys Juan Maldonado Gamarra 15/11 3:15 p.m. Juan Pablo II vs Dep. Garcilaso Complejo Deportivo Juan Pablo II 16/11 1:00 p.m. UTC vs. Los Chankas Héroes de San Ramón 16/11 3:15 p.m. Cusco FC vs. ADT Inca Garcilaso 16/11 3:15 p.m. CD Moquegua vs. Atlético Grau 25 de Noviembre 18/11 3:00 p.m. Alianza Atlético vs. Melgar Campeones del 36 21/11 3:30 p.m. Alianza Lima vs. FC Cajamarca Alejandro Villanueva 22/11 3:00 p.m. Sporting Cristal vs. Cienciano Alberto Gallardo 22/11 3:00 p.m. Sport Huancayo vs. Universitario IPD Huancayo

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sport Huancayo 16 11 1 4 27 18 9 34 2 Sporting Cristal 16 10 2 4 35 18 17 32 3 Universitario 16 9 5 2 35 24 11 32 4 Deportivo Garcilaso 16 9 2 5 29 17 12 29 5 Melgar 16 8 5 3 27 18 7 29 6 Alianza Lima 16 8 5 3 24 16 8 29 7 Alianza Atlético 16 9 1 6 29 30 -1 28 8 Sport Boys 16 7 5 4 22 16 6 26 9 Juan Pablo II 16 7 4 5 26 19 -5 25 10 Cusco FC 16 8 0 8 25 23 2 24 11 Atlético Grau 16 6 3 7 20 23 -3 21 12 Cienciano 16 5 2 9 20 24 -4 17 13 Comerciantes Unidos 16 3 7 6 26 27 -1 16 14 FC Cajamarca 16 4 2 10 23 37 -14 14 15 Los Chankas 16 3 5 8 15 31 -16 14 16 ADT 16 2 6 8 14 27 -13 12 17 CD Moquegua 16 2 6 8 10 24 -14 12 18 UTC 16 1 3 12 17 32 -15 1

* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 33 20 9 4 52 22 30 69 2 Universitario 33 17 9 7 59 39 20 61 3 Melgar 33 16 9 8 55 38 17 57 4 Deportivo Garcilaso 33 16 7 10 50 35 15 55 5 Sporting Cristal 33 15 6 12 63 48 15 51 6 Cusco FC 33 16 3 14 46 47 -1 51 7 Cienciano 33 15 5 13 54 46 8 50 8 Sport Huancayo 33 15 5 13 48 49 -1 50 9 Alianza Atlético 33 14 7 12 49 48 1 49 10 Los Chankas 33 13 9 11 40 52 -12 48 11 Sport Boys** 33 12 10 11 37 35 2 42 12 Juan Pablo II 33 11 8 14 48 59 -11 41 13 Atlético Grau 33 10 7 16 32 41 -9 37 14 Comerciantes Unidos 32 8 12 12 44 47 -3 36 15 ADT*** 33 7 11 15 35 49 -12 31 16 CD Moquegua 33 7 9 17 27 48 -21 30 17 FC Cajamarca**** 33 8 7 18 46 65 -19 29 18 UTC* 33 5 9 19 38 58 -20 14

* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.

** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.

*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.

**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.

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