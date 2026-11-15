El Torneo Clausura 2026 entra en su recta final y todos los partidos será determinante para los equipos que buscan quedarse con el segundo certamen de la temporada. Sporting Cristal, Sport Huancayo y Universitario aparecen entre los principales protagonistas de la lucha por el primer lugar, por lo que cada resultado puede modificar el panorama de la clasificación. Además, los equipos complicados al descenso serán los que también vibren fuerte esta fecha. En esta nota podrás revisar la programación y los resultados de todos los encuentros de la jornada.
Las acciones de esta decisiva jornada comenzarán este domingo quince de noviembre con dos compromisos interesantes. Comerciantes Unidos recibirá a Sport Boys desde la una de la tarde, mientras que Juan Pablo II chocará ante Deportivo Garcilaso horas más tarde.
La fecha del torneo continuará disputándose el lunes dieciséis con tres encuentros sumamente atractivos en diferentes escenarios provincianos. Primero, Universidad Técnica de Cajamarca enfrentará a Los Chankas. Posteriormente, Cusco FC medirá fuerzas contra ADT de Tarma en condición de local, y finalmente CD Moquegua cerrará la tarde enfrentando al siempre complicado equipo de Atlético Grau.
Tras una breve pausa de veinticuatro horas, el calendario del campeonato retomará su curso oficial el miércoles dieciocho en Sullana. El recinto deportivo Campeones del Treinta y Seis abrirá sus puertas para albergar el electrizante enfrentamiento donde el conjunto de Alianza Atlético medirá fuerzas ante FBC Melgar desde las tres de la tarde en punto.
La máxima tensión por el primer lugar de la tabla de posiciones comenzará el sábado veintiuno en el estadio Alejandro Villanueva. En este imponente escenario deportivo, Alianza Lima saltará al campo de juego con la obligación de sumar un triunfo recibiendo al cuadro de FC Cajamarca desde las tres y media de la tarde limeña.
Finalmente, la esperada jornada dominical del veintidós de noviembre cerrará el torneo definiendo al gran campeón nacional con dos compromisos en paralelo. Sporting Cristal buscará la hazaña enfrentando a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo, mientras Universitario visitará a Sport Huancayo buscando coronarse oficialmente. Ambos duelos decisivos iniciarán puntualmente a las tres de la tarde.
Partidos de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026:
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|15/11
|1:00 p.m.
|Comerciantes Unidos vs. Sport Boys
|Juan Maldonado Gamarra
|15/11
|3:15 p.m.
|Juan Pablo II vs Dep. Garcilaso
|Complejo Deportivo Juan Pablo II
|16/11
|1:00 p.m.
|UTC vs. Los Chankas
|Héroes de San Ramón
|16/11
|3:15 p.m.
|Cusco FC vs. ADT
|Inca Garcilaso
|16/11
|3:15 p.m.
|CD Moquegua vs. Atlético Grau
|25 de Noviembre
|18/11
|3:00 p.m.
|Alianza Atlético vs. Melgar
|Campeones del 36
|21/11
|3:30 p.m.
|Alianza Lima vs. FC Cajamarca
|Alejandro Villanueva
|22/11
|3:00 p.m.
|Sporting Cristal vs. Cienciano
|Alberto Gallardo
|22/11
|3:00 p.m.
|Sport Huancayo vs. Universitario
|IPD Huancayo
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:
* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:
* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.
** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.
*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.
**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.
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