César Inga sigue dando que hablar, dentro y fuera del campo. El joven futbolista de Universitario de Deportes, una de las grandes revelaciones del año en la Liga 1 y en la selección peruana, ha despertado el interés de clubes internacionales tras su destacado rendimiento en el Clausura y su gol con la ‘Bicolor’ ante Chile. En medio de los rumores sobre su futuro, su representante, Narciso Algamis, rompió el silencio y reconoció que existen sondeos concretos desde el fútbol argentino, aunque aclaró que el defensor no tiene prisa por dejar Ate y que su foco sigue puesto en el equipo crema.

En conversación con el programa Hablemos de Max, Algamis confirmó que hay negociaciones en curso. “Es verdad que hay algo en la MLS y en Argentina. Es un club importante que lo viene siguiendo hace tiempo”, sostuvo el agente, dejando entrever que el interés no es reciente, sino que se viene gestando desde hace varias semanas.

El representante también precisó que, más allá de las especulaciones, el entorno del jugador está manejando todo con cautela. “Hay chances, pero no es de hoy. El partido con la selección fue bueno, pero se viene trabajando hace dos meses este tema. Aún no hay nada definido”, detalló. Según indicó, existen conversaciones con tres equipos y la intención sería concretar una transferencia en la próxima ventana de diciembre, o en su defecto, en la de junio.

Algamis también aprovechó para aclarar los rumores que vinculaban al futbolista con el Napoli de Italia. “Dijeron tantas cosas y algunas son verdad; otras, mentira. Pero hay chances. No sé de dónde sacaron lo de Napoli, pero no salió de mi boca ni de mi oficina”, señaló. El agente explicó además que Inga cuenta con pasaporte comunitario, lo que facilitaría un eventual salto al fútbol europeo.

El defensor de 23 años, que se ha consolidado como pieza clave en la estructura de Jorge Fossati, atraviesa el mejor momento de su carrera. Su polifuncionalidad para jugar como lateral o volante defensivo, sumada a su fortaleza física, lo han convertido en una de las grandes apariciones del torneo y en una de las cartas más prometedoras para el futuro de la selección peruana.

Pese a las ofertas que empiezan a rondar, Algamis dejó en claro que no hay ansiedad por cerrar una transferencia. “César está únicamente pensando en la ‘U’. Él sabe todos los movimientos y no se sorprende con nada. Está bien, tranquilo, con su familia que lo apoya mucho”, comentó. Incluso reveló que sus padres y tíos viajarán a Tarma para alentar al jugador en el próximo encuentro ante ADT.

Sin embargo, el propio representante reconoció que considera que este podría ser el momento ideal para dar el salto al extranjero. “César es un chico con una evolución fantástica, un físico privilegiado y la mentalidad en su lugar. Creo que está en un momento para salir y crecer. Le haría bien a la selección peruana que pueda emigrar, pero nadie tiene prisa”, aseguró.

Desde Universitario, el mensaje es claro: hay tranquilidad respecto a su futuro. El jugador tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, y cualquier oferta que llegue deberá pasar primero por las oficinas del club. Según el portal Transfermarkt, su valor actual supera el millón de dólares, una cifra que podría seguir en aumento si mantiene su nivel.

César Inga llegó a Universitario en 2025, procedente de ADT de Tarma. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Universitario?

El compromiso entre Sporting Cristal vs. Universitario está programado para el jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a las 3:00 a.m. del viernes 24.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Universitario?

El choque entre Sporting Cristal vs. Universitario se disputará en el Estadio Nacional, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR