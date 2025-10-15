La derrota ante Melgar volvió a poner en alerta a Alianza Universidad. El equipo huanuqueño cayó 2-1 en Arequipa y se mantiene en zona complicada en la tabla acumulada, situación que no pasó desapercibida para Roberto Mosquera. El experimentado entrenador, que asumió hace pocas semanas con la misión de salvar al cuadro huanuqueño del descenso, analizó lo ocurrido en el Monumental de la UNSA y fue claro al señalar que el equipo todavía está en proceso de consolidarse futbolísticamente.

Mosquera reconoció que su equipo aún no logra encontrar la regularidad necesaria para competir de igual a igual con los clubes mejor estructurados del campeonato. “Obviamente hay una distancia entre la cantidad de tiempo que tiene Melgar jugando junto y nosotros. Equivocamos el sentido de la presión: presionamos en la mitad del campo y no hicimos presión alta. Creo que no merecimos empatar, porque hubo una distancia grande en el primer tiempo”, señaló el estratega tras el encuentro.

Pese al resultado adverso, el técnico valoró la actitud de sus dirigidos en la segunda mitad, donde Alianza Universidad mostró un mejor semblante. “No es el resultado que queríamos. Llevamos un puntaje nosotros también, y obviamente no es bueno para nosotros. Sabíamos que esto sería hasta el final”, comentó Mosquera, evidenciando que el camino hacia la permanencia será largo y exigente.

El exentrenador de Sporting Cristal y Binacional también destacó el carácter del grupo en los momentos más difíciles del duelo. Según explicó, el cambio de actitud en el complemento permitió al equipo competir mejor ante un rival con mayor rodaje. “Si jugamos como en el segundo tiempo pasaremos menos penurias como en la primera mitad. Tuvimos más carácter, y aunque sabemos que hay una distancia con el plantel de Melgar, en el segundo tiempo no se notó”, sostuvo.

Mosquera no esquivó la autocrítica y reconoció que su llegada al club se dio en un contexto complejo. Consciente de la urgencia por sumar puntos, el entrenador fue directo: “Cuando uno toma un fierro caliente está en desventaja, pero no me puedo hacer el distraído. Los números son fríos, todavía no alcanza y esto será hasta el final”, expresó con firmeza.

El estratega resaltó también la entrega del grupo pese a la derrota. Para él, la forma en que se pierde es tan importante como el resultado. “Hay formas de perder, y en el segundo tiempo metimos a un equipo atrás para no ser empatado, pero no hay satisfacción por ello. Cuando se pierde un partido, esa palabra no existe”, indicó.

Actualmente, Alianza Universidad se mantiene en la parte baja del acumulado y cada punto cuenta para evitar el descenso. La diferencia con los equipos que pelean directamente por la permanencia es mínima, por lo que el margen de error se ha reducido considerablemente.

Alianza Universidad se encuentra último en la tabla del acumulado con 24 unidades. ( Foto: Liga1)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Universidad?

Luego de perder por 2-1 a manos de Melgar y descansar unos cuantos días por el receso por la fecha FIFA, Alianza Universidad volverá a tener actividad la siguiente semana cuando visite a UTC, en el partido válido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para este domingo 26 de octubre desde las 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Heroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

