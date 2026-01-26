César Inga estuvo cerca de emigrar al exterior para jugar en la MLS. (Foto: Getty Images)
César Inga estuvo cerca de emigrar al exterior para jugar en la MLS. (Foto: Getty Images)
depor

César Inga estuvo cerca de emigrar al exterior para jugar en la MLS. (Foto: Getty Images)

  • César Inga estuvo cerca de emigrar al exterior para jugar en la MLS. (Foto: Getty Images)
    1 / 9

    César Inga estuvo cerca de emigrar al exterior para jugar en la MLS. (Foto: Getty Images)

  • Piero Quispe fue vendido al Pumas UNAM por 1.6 millones de dólares. (Foto: GEC)
    2 / 9

    Piero Quispe fue vendido al Pumas UNAM por 1.6 millones de dólares. (Foto: GEC)

  • César Inga estuvo cerca de llegar al Kansas City por 1.5 millones de dólares, pero la transferencia se cayó. (Foto: ITEA Sports)
    3 / 9

    César Inga estuvo cerca de llegar al Kansas City por 1.5 millones de dólares, pero la transferencia se cayó. (Foto: ITEA Sports)

  • Alex Valera fue vendido a Al-Fateh por 1.5 millones de dólares. (Universitario)
    4 / 9

    Alex Valera fue vendido a Al-Fateh por 1.5 millones de dólares. (Universitario)

  • Edison Flores fue vendido al Aalborg BK de Dinamarca por 1.45 millones de dólares. (Foto: Universitario)
    5 / 9

    Edison Flores fue vendido al Aalborg BK de Dinamarca por 1.45 millones de dólares. (Foto: Universitario)

  • Roberto Siucho fue vendido al Shanghai Shenxin por 1 millón de dólares. (Foto: GEC)
    6 / 9

    Roberto Siucho fue vendido al Shanghai Shenxin por 1 millón de dólares. (Foto: GEC)

  • Alexi Gómez fue prestado al Atlas de México por 500 mil dólares. (Foto: Getty Images)
    7 / 9

    Alexi Gómez fue prestado al Atlas de México por 500 mil dólares. (Foto: Getty Images)

  • Álvaro Ampuero fue vendido al Parma FC por 450 mil dólares. (Foto: GEC)
    8 / 9

    Álvaro Ampuero fue vendido al Parma FC por 450 mil dólares. (Foto: GEC)

  • Christofer Gonzales fue vendido a Colo Colo por 400 mil dólares. (Foto: GEC)
    9 / 9

    Christofer Gonzales fue vendido a Colo Colo por 400 mil dólares. (Foto: GEC)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

En las últimas semanas, además de estar al pendiente de su pretemporada para afrontar el inicio de la , alrededor de se estuvo hablando mucho acerca de la posible venta de al Kansas City de la Major League Soccer (MLS). Sin embargo, cuando parecía que todo estaba dado para que se concrete la transferencia al conjunto estadunidense, ADT, dueño del 20% del pase del polifuncional futbolista, mostró su disconformidad con el dinero que iba a percibir y eso entrampó la negociación de último momento. Finalmente, Inga se quedará en la ‘U’ –al menos por esta temporada–, truncándose un pase por el que iban a desembolsar 1.5 millones de dólares, lo que lo iba a convertir la segunda venta más cara del club. Esto abre la pregunta: ¿cuáles fueron las ventas que dejaron más dinero en la institución merengue? Lo repasamos en la siguiente galería.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS