En las últimas semanas, además de estar al pendiente de su pretemporada para afrontar el inicio de la Liga 1 2026, alrededor de Universitario de Deportes se estuvo hablando mucho acerca de la posible venta de César Inga al Kansas City de la Major League Soccer (MLS). Sin embargo, cuando parecía que todo estaba dado para que se concrete la transferencia al conjunto estadunidense, ADT, dueño del 20% del pase del polifuncional futbolista, mostró su disconformidad con el dinero que iba a percibir y eso entrampó la negociación de último momento. Finalmente, Inga se quedará en la ‘U’ –al menos por esta temporada–, truncándose un pase por el que iban a desembolsar 1.5 millones de dólares, lo que lo iba a convertir la segunda venta más cara del club. Esto abre la pregunta: ¿cuáles fueron las ventas que dejaron más dinero en la institución merengue? Lo repasamos en la siguiente galería.