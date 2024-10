Por la fecha 14 del Torneo Clausura, César Vallejo vs. Cienciano juegan hoy (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este viernes 18 de octubre desde el Estadio Mansiche de Trujillo. El partido, en el que ambos equipos están obligados a sumar, está programado para iniciar desde las 5:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Asimismo, te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor podrás vivir el minuto a minuto y todas las incidencias de este encuentro.

César Vallejo y Cienciano chocan en el Estadio Mansiche de Trujillo, en un partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga 1 2024, en el que ambos equipos llegan a este encuentro con la necesidad de recuperarse tras no haber podido escalar posiciones en la jornada anterior.

Los ‘poetas’ buscan evitar otra derrota después de haber caído goleados 4-1 ante Sporting Cristal en Lima. Recordemos que, en sus últimos cuatro partidos, el equipo ha tenido un desempeño irregular, con una victoria, dos derrotas y un empate, habiendo anotado 2 goles y recibido 7.

Por su parte, Cienciano también llega tras una derrota en casa, cayendo 2-1 ante Cusco FC. A pesar de esto, en sus últimos encuentros han logrado 3 victorias y solo 1 derrota, anotando un total de 9 goles y permitiendo 6.

En cuanto al historial reciente entre ambos equipos, los últimos 5 enfrentamientos favorecen a Cienciano, que consiguió 2 victorias, mientras que los otros 3 partidos terminaron en empate. La última vez que se enfrentaron en la Liga 1 fue el 3 de mayo, donde firmaron un empate 1-1.

César Vallejo: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 29/09/2024 Sporting Cristal 4-1 César Vallejo Liga 1 - Torneo Clausura 22/09/2024 César Vallejo 0-0 ADT Liga 1 - Torneo Clausura 18/09/2024 Comerciantes Unidos 2-0 César Vallejo Liga 1 - Torneo Clausura 13/09/2024 César Vallejo 1-0 Unión Comercio Liga 1 - Torneo Clausura 24/08/2024 Universitario 1-0 César Vallejo Liga 1 - Torneo Clausura

Cienciano: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 28/09/2024 Cienciano 1-2 Cusco Liga 1 - Torneo Clausura 21/09/2024 Deportivo Garcilaso 1-0 Cienciano Liga 1 - Torneo Clausura 18/09/2024 Cienciano 3-1 Sport Huancayo Liga 1 - Torneo Clausura 13/09/2024 UTC 1-2 Cienciano Liga 1 - Torneo Clausura 25/08/2024 Cienciano 3-1 Melgar Liga 1 - Torneo Clausura

¿A qué hora juegan César Vallejo vs. Cienciano?

César Vallejo vs. Cienciano se disputará este viernes 18 de octubre. El inicio del compromiso está programado para la 5:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 7:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 6:30 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 4:30 p.m.

¿En qué canales ver César Vallejo vs. Cienciano?

Por la fecha 14, César Vallejo vs. Cienciano será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.

¿Dónde se jugará el César Vallejo vs. Cienciano?





