El panorama de la Universidad César Vallejo es preocupante: aún no resuelve el lío con el delantero de la Bicolor Paolo Guerrero (el ‘9′ tiene la intención de desvincularse del club ‘Poeta’), en el acumulado marcha en el puesto 16 y, como si todo eso no fuera suficiente, frente a Cusco FC registró su tercera derrota consecutiva. Por ello, en la directiva del club trujillano están analizando la continuidad del estratega Guillermo Salas. Sin embargo, no es el único punto que está en agenda, ya que todo hace indicar que Christian Cueva se pondrá la ‘mica’ del elenco norteño.

Según informó RPP, el volante de la Selección Peruana y la institución trujillana llegaron a un acuerdo hasta el final de la temporada. Incluso, se detalló que el ‘10′ se sume desde mañana a los trabajos. Como se recuerda, su último partido oficial fue con la camiseta del equipo de todos en la Copa América: estuvo en los partidos frente a Canadá y Argentina.

Su convocatoria para el certamen internacional generó más de una interrogante, ya que llegaba sin continuidad. Previo al desarrollo del campeonato en Estados Unidos, el último registro de ‘Aladino’ en campo había sido en octubre del año pasado, con camiseta de Alianza Lima.

El presente de Christian Cueva

Culminada la Copa América, Christian Cueva emprendió la búsqueda de equipo y tuvo un acercamiento con Cienciano. Sergio Ludueña, presidente del cuadro imperial, publicó una imagen junto al volante, tras la reunión. Sin embargo, esta opción perdió fuerza con el tiempo. Y en los últimos días, un programa de espectáculos emitió imágenes donde se pudo ver a ‘Aladino’ fumando en una reunión social. Esta situación no pasó desapercibida para Jorge Fossati, quien se animó a dar una opinión de lo que se viene para el jugador.

“Me produce bronca, porque lo quiero mucho como persona. Es culpa de él. A mí me molestaría y mucho, si está a dos o tres días de que su equipo tenga partido y ande así. En la medida que no está en un equipo y entrenando, cada día que pasa lo aleja de la selección”, contó el entrenador de la Bicolor en entrevista con Movistar Deportes.

El entrenador de la Blanquirroja indicó que, aunque Cueva actualmente no tiene ninguna competencia de fútbol cercana, estas actitudes no son propias de un profesional que busca estar en la Selección. “No, no está bien. Y menos en el caso de Christian que, como te digo, me da bronca que dé lugar para que hablen. A mí, me jode*** y mucho si está a dos o tres días de jugar con su equipo y anda de jod* (fiesta). No me preocuparía, sino le cortaría la cabeza (no estaría más con la Selección Peruana). Chau y punto”, detalló. ¿Podrá ser la UCV el final de esta novela? Son horas cruciales para el futbolista.





