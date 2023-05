El pasado domingo 23 de abril Alianza Lima sacó un importante triunfo en su visita a Unión Comercio al ganar por 1-3 con goles de Gino Peruzzi y Hernán Barcos (2). Sin embargo, el sabor de la victoria terminó siendo agridulce para los ‘blanquiazules’, pues Christian Cueva fue expulsado cuando se encontraba en el banquillo a poco de que termine el partido. Según el argumento del árbitro Diego Haro, el mediocampista había proferido unos insultos hacia la terna mientras reclamaba el excesivo tiempo añadido. En respuesta, el club victoriano remitió una documento hacia la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) buscando anular la sanción del futbolista.

Aquella misiva fue enviada el 24 de abril y tras once días todavía no hay respuesta por parte de la CD-FPF, lo cual ha generado un malestar en la institución de La Victoria. Al conocerse que ‘Aladino’ fue sancionado con una fecha de suspensión, Alianza insiste en que se ha cometido una injusticia con él, por lo que este viernes 5 de mayo volvió a dirigirse a la instancia correspondiente para anular la tarjeta roja.

“Con fecha 24 de abril del 2023, le remitimos a la comisión escrito mediante el cual solicitamos la rectificación del error arbitral cometido al imponer la sanción de tarjeta roja a nuestro futbolista el señor Christian Cueva. Ello en virtud que este supuestamente profirió insultos en contra del árbitro, lo cual nos hemos encargado de demostrar que no ha sucedido y que la sanción con tarjeta roja se trata de un error manifiesto”, comienza el nuevo documento del cuadro victoriano.

Según el testimonio que dio Christian Cueva en diálogo con Movistar Deportes, nunca dijo esos insultos, tal como el cuarto árbitro, Wilder Espinoza, le comentó al colegiado principal. “Él dijo que yo les había dicho que son una cag***. El cuarto árbitro habló y efectivamente le dijo a Diego Haro que son una cag***. Lo único que yo le dije fue por qué dio ocho minutos. Lo hice acá, lo hice en el partido con Paraguay donde me acerqué al cuarto y le dije por qué los dos minutos extra. No hay nada de malo. Grité fuerte para que me escuche el árbitro”, manifestó el volante en aquel entonces.

Por tal motivo, Alianza Lima ha vuelto a la carga esperando que la CD-FPF acelere su decisión final y den una respuesta clara sobre lo que sucederá con el futbolista. Recordemos que el equipo dirigido por Guillermo Salas volverá a jugar este domingo con Carlos A. Mannucci y seguramente esperan que para entonces ya exista una respuesta clara sobre Cueva, con el fin de que puedan utilizarlo en dicho compromiso.

“(...) Al respecto, hasta la fecha y, pese a haber transcurrido ya varios días, no hemos obtenido ninguna respuesta de su parte que pueda dar una solución a la solicitud planteada. Hecho que claramente nos perjudica pues estamos actuando de acuerdo al reglamento y con hechos que son demostrados, buscando el debido acceso a justicia que hasta el momento se nos está negando al no tener ninguna clase de respuesta o comunicación al hecho que hemos puesto en conocimiento”, añaden.

“A fin de poder encontrar la verdad y contrastar versiones, ofrecemos el testimonio del futbolista que podrá ser confrontado con el del árbitro que escuchó el supuesto insulto a fin de que se aclare la situación ocurrida. Teniendo en cuenta lo expuesto, señores de la Comisión de Justicia de la FPF, le requerimos se tenga en cuenta nuestro escrito presentado solicitando la rectificación de la decisión arbitral por error manifiesto, se tengan en consideración los medios probatorios ofrecidos y no se nos niegue el acceso a justicia (...)”, puntualizan.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de la última derrota ante Atlético Mineiro por la Copa Libertadores, Alianza Lima volverá a jugar este domingo 7 de mayo cuando reciba a Carlos A. Mannucci por la décima quinta jornada del Torneo Apertura 2023. Este compromiso está programado para las 8:00 p.m. y se disputará en el estadio Alejandro Villanueva. En vista de que Universitario descansará esta fecha, los ‘Íntimos’ podrían recuperar el liderato del campeonato si derrotan al ‘Tricolor’.





