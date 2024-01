El último miércoles, Christian Cueva acaparó la portada de diversos medios deportivos del país. ¿Qué sucedió? El mediocampista nacional fue captado jugando una ‘pichanga’ en Trujillo, mientras se encuentra a la espera de su operación a la rodilla. Como era de esperarse, esta noticia causó el malestar de los aficionados del fútbol peruano, quienes calificaron a ‘Aladino’ como “irresponsable”. Eso sí, un día después, el exAlianza Lima salió al frente y contó su verdad. Asimismo, aprovechó para dar detalles de lo que fue su salida del conjunto blanquiazul.

“Yo no estoy 100% bien. Terminé jugando con Alianza. Todo el mundo lo sabe. Estuve con amigos de la infancia y eso no le hace daño a nadie, mientras yo pueda manejar la situación de forma tranquila y no llevar esa pichanga en otro nivel, no hay necesidad de pensar en lo que diga la gente o la prensa”, declaró en el programa Futmax League de Liga 1 Max.

Otro de los temas que tocó Christian Cueva fue sobre su paso por Alianza Lima, señalando que las cosas no se dieron como él quería. “Las cosas no se me dieron como quise en Alianza Lima. Soy hincha de Alianza, muchas personas van a decir que estafaste, me reduje el sueldo y no es algo que se me dio la gana. Intenté dar lo mejor de mi”, sostuvo.

Del mismo modo, el popular ‘Aladino’ dio detalles de la operación en su rodilla, la misma que se llevará a cabo en los próximos días: “En una semana estaré viajando para operarme. Es la primera vez que me pasa algo así. Lo ideal es estar al 100%. Lamentablemente las cosas no se me dieron como uno quiso en Alianza Lima. Es lo que Dios quiso para mi y no puedo hablar mal de eso”.

El deseo de volver a ser llamado a la Selección Peruana

Uno de los pasajes de la entrevista estuvo relacionada al paso de Christian Cueva por la Selección Peruana, algo que el volante recordó con mucha nostalgia. Eso sí, señaló que trabajará para volver a ser convocado al equipo incaico. “Tengo tanta ilusión de volver a usar la camiseta sagrada y bonita. Mi familia y Dios saben lo que trabajé para llegar al sueño. Es tiempo de meditar. Cuto sabe la persona que soy. Me gustaría que la gente me conozca un poco más”, aseveró.

Finalmente, habló sobre el ambiente que se vive en la interna de la ‘Bicolor’ y confirmó que existe mucho compañerismo. “Nos llevamos muy bien en la selección. Tiene unos trabajos sensacionales, pero creo que eso a él lo diferencia mucho”, sentenció.

¿Dónde se operará Christian Cueva?

La recomendación que le hizo el área médica de la Selección Peruana a Christian Cueva es que logre operarse con un doctor especialista en lesiones de rodilla. Fue así que le sugirieron que se ponga en manos del reconocido doctor español Ramón Cugat, quien ha operado a grandes jugadores como Luis Suárez, Jefferson Farfán, entre otros. Una vez operado, el jugador deberá de esperar entre 30 a 60 días para que tenga el alta médica, posteriormente deberá de viajar rumbo a Arabia Saudita para realizar la recuperación en su club, el Al Fateh. Ahora bien, lejos de prepararse para este importante momento, el volante protagonizó un partido de ‘fulbito’ en Trujillo, lo cual fue comentado por Jorge Fossati, el actual entrenador de la selección peruana y que ha dicho que lo necesita en la Bicolor.

“¿En qué cambia (la situación de Cueva), hasta que no se le opere? A mí, no me cambia nada que juegue una ‘pichanga’ o que esté en la playa. Ojalá y el problema fuera eso porque yo estaría feliz. Lo que pasa es que los médicos me dicen que hoy tiene que ser operado sí o sí y que no hay otra solución”, sostuvo el DT en diálogo con los medios de prensa. En esa misma línea, Jorge Fossati detalló que no hay mucho más que pueda hacer el jugador para retomar la actividad y volver a entrar al universo de jugadores a tomar en cuenta para la Selección Peruana, por lo que depositó toda su confianza en los profesionales para que puedan ayudarlo a volver a los campos de juego.





