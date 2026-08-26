Christian Cueva pasa días felices en el Callao, y es que Sport Boys se ubica en la parte alta de la tabla del Torneo Clausura de la Liga 1 y, pese a que restan varias jornadas por delante, el pueblo chalaco se ilusiona con un título nacional a pocos meses del centenario de la institución.

De hecho, en una reciente entrevista, ‘Aladino’ destacó el buen momento del equipo que dirige el argentino Carlos Desio y fija su objetivo a corto plazo en uno de los clubes más populares del país, pero que no pelea por los campeonatos hace varias temporadas.

“El objetivo es seguir creciendo y claro que nos ilusionamos con el triunfo porque queremos campeonar y para ello sería lindo que los tres puntos se queden en casa (ante Sporting Cristal). Cada vez me siento mejor y lo único que quiero es campeonar con Boys y luego celebrar en el Callao”, dijo Cueva en declaraciones a L1 MAX.

“Siento felicidad por el hincha de Boys y por el Callao mismo. Esa fuerza que nos dan desde la tribuna nos llena mucho”, añadió sobre la importancia del apoyo desde las tribunas para lograr los resultados en el Torneo Clausura.

Se confirmó que el partido entre Sport Boys y Sporting Cristal se jugará en el Callao.

En otra parte de la charla, Cueva fue consultado sobre la selección peruana, donde supo brillar y ser de las máximas figuras de los últimos tiempos. De hecho, fue el conductor de la blanquirroja en el Mundial Rusia 2018.

“Mientras siga jugando, seguiré pensando en llegar a la selección. Trabajaré. Me ilusiona, sí, porque la selección es lo mejor que un futbolista siempre desea alcanzar. No es fácil. Recuerdo el cargamontón que me hicieron cuando por primera vez Gareca me convocó”, apunto el futbolista de 34 años.

Cabe mencionar que Cueva no fue convocado para el choque del último miércoles ante Atlético Grau por los cuartos de final de la Copa Caliente. En vibrante tanda de penales, los rosados se impusieron y metieron entre los cuatro mejores del campeonato.

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