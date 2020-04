Christian Cueva volvió a hablar de Jean Deza y a reconocer su gran talento. El volante de la Selección Peruana dijo que le gustaría ver al jugador en su mejor momento en Alianza Lima y que vuelva a ser el que llegó a Montpellier y que logra arreglar su situación con los íntimos.

“Conversé con él antes que pase todo esto del COVID-19. Me dio alegría cuando regresó a Alianza Lima, porque cuando él llegó yo estaba en el club, en 2015. Entonces, yo siempre le voy a desear lo mejor", declaró en GOLPERU.

“Él tiene sus hijos y tiene que pensar en ellos. No soy nadie para dar consejos, pero sí quisiera que Jean Deza sea el jugador que llegó al Montpellier. Para mí es uno de los jugadores que tiene muchísimo talento”, añadió.

Christian Cueva no aseguró su despedida del fútbol en Alianza Lima, pero se explicó que le gustaría volver a La Victoria. “Como todo hincha, quisiera regresar a Alianza. No sé si para acabar mi carrera, pero sí me gustaría, pero ya todo depende de él de arriba”, dijo.

