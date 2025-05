Si bien la prensa ecuatoriana informó que Emelec estaba tras sus pasos, Christian Cueva no se moverá de Cienciano al menos hasta fin de año. “Acuerdo cerrado: Christian Cueva ha renovado con Cienciano por toda la temporada 2025. Existe mejora salarial y cláusula de salida al extranjero“, informó el periodista Gustavo Adrianzén Romo, quien cubre el día a día del ‘Papá’ en la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

‘Aladino’, quien llegó a Cienciano en setiembre del año pasado, tenía vínculo con el cuadro imperial hasta el final del Apertura. Sin embargo, debido a sus buenas actuaciones en el panorama local e internacional, la directiva cusqueña aceleró las negociaciones para extender el vínculo del habilidoso volante.

De hecho, Cueva obtuvo una mejora salarial, con respecto a lo que había firmado a su llegada al ‘Papá’, y obtuvo una cláusula de salida ante una tentadora oferta del extranjero. Eso sí, su prioridad es continuar en el Cusco y hacer historia en la Copa Sudamericana.

En dicho torneo, Christian Cueva suma dos asistencias en cuatro partidos y Cienciano buscará en la última fecha ante Atlético Mineiro su pase a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana: le sirve el empate; si pierde, y de paso cede su invicto, jugará los playoffs para continuar en el torneo.

En el Apertura, el rendimiento de ‘Aladino’ fue de menos a más: lleva cuatro goles en nueve partidos y el ‘Papá’ está a seis puntos de los puestos de competencias internacionales.

“La FPF envió carta de reserva a Cienciano por una posible convovatoria de Christian Cueva para la próxima fecha doble de eliminatorias vs. Colombia y Ecuador. De ser convocado, Cueva no se perdería el partido entre At. Mineiro y Cienciano en Belo Horizonte”, agregó el mencionado periodista.

Adelanto de la información de la renovación de Christian Cueva con Cienciano.

Carlos Desio, su ‘nuevo Ricardo Gareca’

Después de la partida de Cristian Díaz por malos resultados, ‘Aladino’ encontró un segundo aire para reivindicarse en el ‘Papá’. No solo volvió a juntarse con su preparador físico José Neyra –quien en su momento lo llevó a lo más alto en el 2022–, sino también asumió con profesionalismo su rol secundario tras la llegada de Carlos Desio.

“Todos conocemos el nivel y calidad que tiene Christian, lo nuestro era simplemente devolverle esa confianza que él necesitaba y sepa lo importante que es dentro de un equipo. Él nos está dando muchas cosas y sabemos que tiene que ir de a pocos, porque todavía no tenemos a Christian al 100 %”, aseguró el DT de Cienciano.

Este domingo, Óscar Ibáñez dará su lista de convocados para los próximos partidos de la Selección Peruana, donde enfrentaremos a Colombia en Barranquilla y a Ecuador en Lima. Desio aseguró que Cueva tiene las condiciones para volver a ser tomado en cuenta, algo que dependerá del estratega de la ‘Blanquirroja’.

“Esa calidad que tiene Christian hoy en día en el Perú no ve, y ojalá lo puedan citar a la Selección Peruana, aunque eso ya será más una decisión del entrenador (Óscar) Ibáñez. Uno cuando llega a un club, nuestra consigna es potenciar al jugador y darle las herramientas necesarias porque sabemos perfectamente que ellos son los más importantes de este deporte”, añadió.

