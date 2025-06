No puede con su genio. Esta vez, Christian Cueva volvió a encender la polémica con Reimond Manco y bromeó con el paso de este último en el PSV Eindhoven. Mientras repasaba su carrera futbolística, ‘Aladino’ lanzó una broma hiriente contra ‘Rei’ y aseguró que cerró las puertas del fútbol holandés a los peruanos.

"Paolo Guerrero hizo así la puerta de Brasil. Es como en Holanda, Jefferson Farfán hizo la puerta así. Llegó Reimond Manco -es broma pues- y la cerró, fue Beto Da Silva y la dejó sin puerta dicen”, expresó el volante de 33 años en el programa la ‘Fe de Cuto’, desatando las risas de Luis Guadalupe.

Como se sabe, Reimond Manco vistió la camiseta del PSV entre las temporadas 2008 y 2010, siguiendo los pasos de Jefferson Farfán; sin embargo, el ‘exjotita’ no le fue tan bien como a la ‘Foquita’ y tuvo que cambiar de aires para tener mayor continuidad.

Christian Cueva atraviesa un buen momento en Cienciano. (Foto: Getty Images)

Más allá de eso, lo que genera controversia son las palabras de Cueva parta referirse a Manco. No es la primera vez que ambos han tenido diferencias e incluso ‘Aladino’ acusó a ‘Rei’ de supuestos ataques en su contra. Es más, el volante de Cienciano reveló haber conversado con él y le pidió respeto al momento de hacer sus comentarios.

“Yo le he escrito a Reimond, en un momento le escribí, y creo que va a ir aprendiendo; se va a ir equivocando, pero irá aprendiendo. Él ha jugado al fútbol, sabe cómo es esto, y que tenga un balance con lo que hace ahora y como futbolista. Como futbolista, él tiene que quedarse con los mejores recuerdos que pasó y después respetarnos, nada más”, aseguró.

Por su parte, ‘Cuto’ Guadalupe defendió a Manco y afirmó que sus comentarios no los hace con mala intención. “Yo he tenido una conversación también; sabe que lo considero mucho, lo he tenido en Aurich. Un muchacho que no creo que lo quiera decir con mala intención, él dice las cosas y lo toman de otra forma, y ahí es donde viene el problema”, sostuvo.

Reimond Manco jugó entre 2008 y 2010 en el PSV. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de su último empate por 1-1 con Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana, Cienciano tendrá un descanso por el parón de la fecha FIFA y volverá a tener actividad dentro de dos semanas, cuando visite a Cusco FC por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho duelo está programado para el viernes 13 de junio desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

