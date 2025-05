Si bien en los últimos partidos Eryc Castillo mostró cierta irregularidad en su rendimiento, para nadie es un secreto que es uno de los titulares indiscutibles de Néstor Gorosito y cuando está iluminado puede ser clave en Alianza Lima. Esto quedó demostrado en el último empate por 2-2 frente a Libertad, donde el ecuatoriano abrió la cuenta y fue uno de los más desequilibrantes en Asunción.

En medio de esto, en las últimas horas empezaron a surgir rumores sobre algún interés del extranjero, especialmente del fútbol ecuatoriano. Al ser consultado al respecto, el delantero de 30 años dejó sentada su posición y reveló cuáles son sus intenciones de cara al futuro inmediato.

“Como te digo, solo son especulaciones. Yo contento con eso porque cualquier jugador de fútbol sentiría alegre con posibilidades que le lleguen. Creo que la satisfacción de hacer las cosas bien, apertura a que se den este tipo de situaciones”, fueron sus primeras palabras ante la prensa.

Eryc Castillo lleva cinco goles con Alianza Lima en la temporada 2025. (Foto: Alianza Lima)

Eso sí, por más que se mostró alagado por el interés de otros clubes, Eryc Castillo fue enfático al afirmar que por ahora su mente solo está puesta en Alianza Lima. Recordemos que su contrato finaliza en diciembre de este año y cualquier club que lo quiera tendría que negociar con los íntimos.

“Hasta ahora no sé la verdad, no te puedo decir algo que no sé. Vuelvo y repito estoy concentrado en lo que es Alianza Lima y si se da la posibilidad, bienvenido sea, sino a seguir trabajando”, aseveró el atacante norteño.

Hasta el momento, el popular ‘Bom Bom’ ha disputado 21 partidos en lo que va de la temporada, registrando cinco goles y tres asistencias. Si contabilizamos solo la Copa Libertadores, lleva tres tantos y un pase de gol, lo que confirma su importancia a nivel internacional.

Después de quedar terceros en su grupo, los blanquiazules deberán enfrentar a Gremio en los play-offs de la Copa Sudamericana. Según la programación de la CONMEBOL, la ida será en Lima, entre el 15 y 17 de julio, mientras que la vuelta será en Porto Alegre, entre el 21 y 24 de julio. En La Victoria hay optimismo y esperan llegar en buenas condiciones para esos encuentros, con la misión de seguir avanzando en la ‘Suda’.

Eryc Castillo llegó a Alianza Lima tras su paso por Coritiba. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su último empate por 2-2 Libertad por la Copa Libertadores, Alianza Lima tendrá un descanso por el parón de la fecha FIFA y volverá a tener actividad dentro de dos semanas, cuando reciba a Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho duelo está programado para el sábado 14 de junio desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

