Llegó a Universitario de Deportes como uno de los fichajes ‘bombas’ del año; sin embargo, su regreso a Sporting Cristal se llevó todo el protagonismo. Christofer Gonzáles, que no pudo hacerse un lugar en el once de Fabián Bustos, ahora buscará recuperar su nivel y ganarse un puesto en el equipo para lo que resta del Torneo Clausura. El futbolista, que pagó su cláusula de salida, ya es libre y en las próximas horas se anunciará como refuerzo de los celestes. Tras esto, el exfutbolista Jorge Soto subió una foto junto a ‘Canchita’ con un mensaje peculiar, que confirmaría su llegada a La Florida.

La vida es una ida y vuelta. El regreso a casa es donde te sientes más feliz, y la primera parada que tuvo Christofer Gonzáles en la Liga 1 tras su paso por Al-Adalah en Arabia Saudita fue Universitario de Deportes, el club donde comenzó su carrera profesional. Sin embargo, al no estar en los planes de Fabián Bustos y no haber jugado desde el Torneo Apertura, el futbolista tuvo que buscar nuevos horizontes para continuar su carrera.





Después de considerar diversas propuestas, se le presentó la oportunidad de regresar a un viejo conocido que alguna vez le hizo sonreír de oreja a oreja: Sporting Cristal. El club celeste le hizo una oferta interesante para que ‘Canchita’ volviera a ponerse la camiseta celeste después de dos años. Así, el futbolista, de su propio bolsillo, pagó su cláusula de salida de la ‘U’y, tras oficializar su salida de Ate, cambió rumbo a La Florida, donde buscará retomar su mejor nivel.

Tras hacer público este hecho, el futbolista está a punto de volver a vestir la camiseta de Cristal y ponerse a disposición de Guillermo Farré. En los próximos días, después de que el volante confirmara que no presenta ninguna lesión, comenzará a entrenar con el primer equipo y se incorporará a la plantilla para la fecha 6 de la segunda parte del torneo, donde buscará ganarse un lugar en el once titular del DT argentino.

Después de este anuncio, un histórico del club celeste, Jorge Soto, publicó una foto que confirmaría el regreso de Gonzáles a los Rímenses. A través de sus redes sociales, el ‘Camello’ compartió una imagen junto a Christofer, quien se muestra muy feliz en su compañía. El mensaje que acompañó la foto, “De vuelta”, junto con un emoji de una camiseta celeste y franjas amarillas, refuerza la confirmación de la reincorporación de Gonzáles al equipo.

José Soto anunció regreso de Christofer Gonzáles a Sporting Cristal. (Foto: X).





¿Por qué Christofer Gonzáles volvería a Sporting Cristal?

Mientras ‘Canchita’ arreglaba su salida de Universitario de Deportes, Sporting Cristal, César Vallejo y Cienciano empezaron a sonar como posibles destinos. Desde Trujillo, la oferta que llegó al entorno empresarial del volante era muy seductora en lo económico. Sin embargo, en estos momentos, la cabeza de Gonzales está puesta en lo deportivo.

En esa línea, el también exjugador de Sport Rosario y Melgar se ha decidido por volver a La Florida. ‘Canchita’ es consciente de que recuperar su mejor nivel en Cristal volverá a abrirle las puertas de la Selección, donde no fue tomado en cuenta por Jorge Fossati.

Además del tema futbolístico, la decisión de ‘Canchita’ pasa por lo sentimental. Cristal es un equipo grande que ha calado hondo en la carrera del volante nacional, tal como declaró hace tiempo. “Al final encontré mi lugar, el sitio perfecto para mí, que también me supieron valorar y eso es lo más importante. Donde me saben valorar, ahí es. Y en Cristal fue así”, dijo a TV Perú.

Christofer Gonzáles a nada de volver a Sporting Cristal. (Foto: Violeta Ayasta/ @photo.gec).





Así Universitario de Deportes despidió a ‘Canchita’ Gonzáles

Universitario comunicó en sus redes sociales la salida del jugador, que llegó a inicios de año como uno de los flamantes fichajes para el centenario. “Gracias, Christofer”, publicó el ganador del Apertura 2024 en un movimiento que muchos veían venir.

Definitivamente, no fue la mejor temporada para el ex Colo Colo. Si bien jugó un total de 15 partidos, solo fue titular en seis de ellos. Además, tanto en Liga 1 y Copa Libertadores no tuvo la oportunidad de anotar. Su paso en el campo de juego tomó poca relevancia en cada partido que disputó y en el arranque del Torneo Clausura -contra Mannucci, Atlético Grau, Alianza Lima y Melgar- no estuvo en lista de convocados.





