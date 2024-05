Sobre el final del empate (0-0) entre Universitario de Deportes y Cienciano hubo una acción bastante polémica. ¿Qué pasó? Matías Di Benedetto tocó a Carlos Garcés en el área, el ecuatoriano cayó y los jugadores del ‘Papá' comenzaron a reclamar penal. El árbitro Kevin Ortega decidió no cobrarlo. Pese a que lo llamaron del VAR para revisar la jugada, no cambió de opinión. Tras el pitazo final, Aldair Rodríguez mostró su molestia por esta decisión y reveló lo que le dijo el colegiado.

El penal no cobrado dejó un sabor amargo para los jugadores y el comando técnico cusqueño. En declaraciones a Liga 1 MAX, el exjugador de Alianza Lima dijo cuál fue la justificación que le dio el juez. “El árbitro dijo que sí hay contacto, pero que como están en disputa del balón lo dos no es penal, porque ninguno tenía el balón”, señaló el futbolista de 29 años.

Luego, Aldair dio su opinión sobre la jugada polémica. “Para mí fue injusto que no nos hayan cobrado ese penal al último, no es la primera vez que se equivocan a favor de la ‘U’. Si hubiera sido al revés, no sé si le hubieran cobrado el penal a ellos o no”, sostuvo. “Está yendo hacia el balón Garcés. Para mí, en lo personal, es penal. Un equipo grande como la ‘U’ no necesita eso”, agregó.

Otro jugador de Cienciano que se mostró muy molesto tras la decisión del árbitro principal fue el defensor central Paolo Fuentes, quien jugó los noventa minutos en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. “No me gusta hablar de los árbitros pero fue un penal muy claro y todos lo vieron”, sentenció.

La palabra de Óscar Ibáñez

El entrenador de Cienciano, Óscar Ibáñez, señaló que su equipo hizo un buen trabajo y que estuvo cerca de lograr la victoria, pero que le faltó efectividad en el área rival. “Lo disputamos hasta el final con una jugada polémica, pero estamos en la pelea por seguir en posiciones de torneo internacional. El equipo mostró una buena cara la fecha pasada y hoy reconfirmó que hicieron bien las cosas, ese es el camino”, dijo en conferencia de prensa.

Finalmente, manifestó que el equipo “reacciona cada vez que lo necesitamos, tuvimos bajas la semana pasada por lesiones, esta semana tuvimos la baja de Estrada por expulsión, cuando dijimos a principio de la temporada que queríamos un plantel corto, gracias a Dios no nos equivocamos, todos están en condiciones de competir, cuando entra el compañero responden y es lo lindo de tener una sana competencia”.





¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?

El próximo partido de Universitario será ante Los Chankas, en el duelo válido por la fecha 17 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso se disputará el sábado 25 de mayo en el Estadio Monumental, desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido en exclusiva por GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de la parrilla de Movistar, además de su versión de streaming a través de Movistar TV App (antes Movistar Play).

La ‘U’ y Sporting Cristal son quienes tienen más posibilidades de quedarse con el Torneo Apertura (ambos están en la cima con 37 puntos). El que lo haga, dará un paso importante en su camino hacia el título nacional a fin de año. Por supuesto, ser campeón es una obligación para los ‘merengues’, teniendo en cuenta que 2024 es el año de su centenario. Sin duda, nos espera una fecha final de infarto.





