Cuando estaba por finalizar el partido entre Universitario y Cienciano en el Cusco, Carlos Garcés recibió un pase en el área y cayó al césped tras un contacto de Matías Di Benedetto. Los jugadores comenzaron a reclamar penal; sin embargo, el árbitro Kevin Ortega decidió no cobrarlo y no cambió su decisión a pesar de la intervención del VAR y el airado reclamo de todo el comando técnico de Óscar Ibáñez. Tras el empate sin goles, el delantero ecuatoriano, quien fue el que recibió la falta, lamentó que el juez no haya pitado la pena máxima, pues para él era un penal bastante “claro”.

La acción en el tiempo de descuento ha generado todo tipo de comentarios por parte del plantel merengue y cusqueño. Esta vez fue el turno de hablar del goleador del ‘Papá'. “Estamos tristes, apenados, con mucha bronca por el resultado, no era lo que nos esperábamos”, sostuvo el futbolista, de 34 años, en conferencia.

Sobre la jugada polémica que lo involucra a él, aseguró lo siguiente: “La jugada la vieron todos, era un penal claro, no se entiende como el árbitro no pudo pitarlo, al juez lo llama el VAR y es increíble que no lo cobre. Queríamos ganar, pero ya está, toca seguir mejorando, el equipo hizo un gran partido”.

Cabe mencionar que Garcés es el jugador del ‘Papá' con más goles en el Torneo Apertura 2024 de la Liga 1: ha anotado nueve goles y ha dado una asistencia en los 16 partidos que ha disputado. Sus víctimas fueron Alianza Atlético, Alianza Lima, Atlético Grau, Carlos A. Mannucci, Los Chankas, Sport Boys y Sporting Cristal.

¿Qué dijeron otros jugadores de Cienciano?

El defensor de Cienciano, Paolo Fuentes, quien jugó los noventa minutos ante Universitario de Deportes, también se refirió a la acción polémica en el tramo final del partido. “No me gusta hablar de los árbitros pero fue un penal muy claro y todos lo vieron”, dijo a las cámaras de L1 MAX (Liga 1 MAX).

Aldair Rodríguez, por su parte, dijo que fue “injusto” que no hayan cobrado el penal a favor de Cienciano y reveló lo que le dijo el colegiado sobre la jugada polémica. “El árbitro dijo que sí hay contacto, pero que como están en disputa del balón lo dos no es penal, porque ninguno tenía el balón”, señaló el futbolista de 29 años.





¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?

El próximo partido de Universitario será ante Los Chankas, en el duelo válido por la fecha 17 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso se disputará el sábado 25 de mayo en el Estadio Monumental, desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido en exclusiva por GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de la parrilla de Movistar, además de su versión de streaming a través de Movistar TV App (antes Movistar Play).

La 'U' y Sporting Cristal son quienes tienen más posibilidades de quedarse con el Torneo Apertura (ambos están en la cima con 37 puntos). El que lo haga, dará un paso importante en su camino hacia el título nacional a fin de año. Por supuesto, ser campeón es una obligación para los 'merengues', teniendo en cuenta que 2024 es el año de su centenario. Sin duda, nos espera una fecha final de infarto.





