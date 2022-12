Si bien Cienciano no logró culminar entre los primeros lugares de la Liga 1 2022, el ‘Papá' consiguió el pase a la Copa Sudamericana, torneo en el que salió campeón (2003). Por ello, el conjunto cusqueño es consciente de que los retos de la próxima temporada serán complicados, por lo que se vienen preparando de la mejor manera. Así lo dio a conocer Leonel Álvarez, técnico que asumió el banquillo del cuadro incaico para el curso que viene.

“Quiero que estén tranquilos que el equipo está cumpliendo con sesiones de entrenamiento. La respuesta ha sido muy buena y seguimos encaminados en buscar un equipo que sea intenso y nos permita soñar con cosas importantes. Este equipo está trabajando muy bien y esperando empezar con pie derecho el torneo”, señaló el DT colombiano.

Eso sí, Leonel Álvarez considera que el equipo no llegará al cien por ciento al inicio del campeonato local, pero sí estará listo para dar competencia. “Estamos en el conocimiento de nuestro equipo y buscando lo que queremos. No tenemos partidos amistosos, así que esperamos tener muy buena presentación. El equipo no va a estar en el porcentaje que todos quieren, pero sí esperamos, como vienen entrenando, que la respuesta sea mucho más rápida”, apuntó.

Finalmente, el técnico del cuadro cusqueño invitó a los aficionados que apoyen al equipo en esta nueva campaña.“El jugador número 12 es demasiado importante. Queremos que nos acompañen, queremos sentirnos arropados. Sé que nos van a acompañar y que el equipo les pueda responder con fútbol y una buena actitud”, concluyó.

Los refuerzos y bajas de Cienciano para la temporada 2023

Cienciano disputará la Liga 1 y la Copa Sudamericana y, por esa razón, en los últimos días, ha anunciado a varios incorporaciones. El cuadro cusqueño también ha oficializado a Alberto Quintero, Iván Santillán, Patricio Álvarez, Franco Medina, Víctor Cedrón, Claudio Torrejón y Jean Deza.

Sin embargo, el ‘Papá' también confirmó varias bajas en el plantel, como son los casos de Josué Estrada, Juniors Barbieri, Patrick Zubczuk, Facundo Curuchet, Alexis Cossio, Aldair Perleche, José Racchumick, Axel Chávez, Fernando Guerrero, Nicolás Rinaldi, Ángel Romero y Lenin Checco,





