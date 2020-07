Cienciano acaba de saltar al campo del Estadio Monumental de la UNSA. El cuadro imperial está a un paso de ganar el primer título internacional a nivel de clubes para el fútbol peruano. Viernes 19 de diciembre del 2003. Es la final de la Copa Sudamericana y en frente está el todopoderoso River Plate de Argentina. Mientras todo el Perú está paralizado por este trascendental cotejo, Paulo Rodriguez, con tan solo 10 meses de vida, se encuentra en el terreno de juego en los brazos de Julio García. Como manda el protocolo, es hora de la foto grupal. Decenas de fotógrafos disparan sus ‘flashes’ para retratar al conjunto que noventa minutos después estaría tocando la gloria a nivel sudamericano. Una postal que quedó enmarcada para la posteridad, la cual propició el ‘debut’ de Paulo con la casaquilla del “Papá”, a pesar de todavía no sabía patear una pelota de fútbol.

Paulo Rodríguez tuvo su primera aparición internacional con Cienciano en la final de la Sudamericana 2003. En la postal posa en los brazos de Julio Garcia.

Diecisiete años más tarde, el hijo del histórico goleador de Cienciano, Ramón Rodríguez, acaba de ser promovido al plantel principal del club de sus amores, donde llegó a inicios de año. Tras dar sus primeros pasos en el fútbol en la reconocida escuela cusqueña, Pocho Morales, no pasó mucho tiempo para despertar el interés de los grandes clubes de Lima. El 2017 lo contactó Jaime Duarte para llevarlo a Alianza Lima, institución dónde terminó de formarse. Con toda la experiencia acumulada en Lima, sintió que era el momento de regresar a Cusco para vestir la camiseta de Cienciano y empezar a labrar su camino a nivel profesional, tal como lo hizo su padre hace 25 años.

Paulo Rodríguez llegó a inicios de año al equipo de reservas de Cienciano del Cusco.

Hay muchos tipos de relación entre padres e hijos. Sin lugar a dudas, la de Paulo y Ramón es aquella que está unida desde toda la vida. La admiración y agradecimiento que tiene Paulo por Ramón es desbordante. “Siempre ha sido maravilloso conmigo y mis hermanos, siempre le importó que crezcamos como personas, no solo como deportistas y creo que lo logró. En el fútbol, él me dio todas las armas necesarias para ser lo que soy yo, solo tuve que entregar todo de mi por formar mi propio camino. Aproveché toda su sabiduría, gracias a su gran experiencia en el fútbol profesional. Lo amo mucho, parte de lo que soy ahora es gracias a él”.

El sacrificio, esfuerzo y trabajo que puso Paulo en todos sus años de formación empiezan a dar sus primeros frutos. Él siempre tuvo claro que tenía que hacerse un nombre propio y va en el camino correcto. Llegó a Cienciano por méritos propios y no piensa desaprovechar la oportunidad que le puso la vida. Está en el club que nació y en él que siempre quiso estar. “Crecí siempre apoyando al equipo en el que mi papá jugaba, pero sabía que siempre había un cariño por Cienciano. El club para mí es como mi casa y ahora es mucho más especial porque formo parte del club”.

Paulo Rodríguez es consciente de todo lo que logró su padre en su etapa como futbolista. “Yo me siento orgulloso de mi papá. Creo que lo único complicado de ser su hijo será superar sus logros: goleador histórico del club y del fútbol cusqueño. Se que me ganaré el cariño de la gente poco a poco. No siento presión, lo que siento es motivación y muchas ganas de hacer las cosas bien”.

Hoy, el destino vuelve a vestir a Paulo con la casaquilla de Cienciano del Cusco. Y es que finalmente todo volvemos al lugar donde nacemos. La celebración del arco y la flecha es algo que mantendrá vigente en cada una de sus celebraciones. El legado Rodríguez debe continuar.

