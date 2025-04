La derrota de Cienciano en Cusco ante Alianza Universidad no solo desencadenó la salida de Cristian Díaz, quien renunció al cargo a raíz de los malos resultados, sino también generó el fastidio de futbolistas como Santiago Arias. El mediocampista uruguayo criticó el desempeño del árbitro Ítalo Gonzales y pidió que no lo vuelvan a programar en los próximos partidos del Torneo Apertura.

"Sentimos mucha impotencia, los árbitros hacen lo que les da la gana", expresó el futbolista de Cienciano en un primer momento. Sin embargo, reveló que Gonzales lo insultó durante el partido, algo que no debería permitirse en competencias de este nivel. “Me insultó y le pedí que no me falte el respeto”, afirmó.

Luego, Arias agregó que estaría bueno que la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) evite programar jueces como Gonzales, pues así evitaría complicaciones como la ocurrida en el Cusco. “Estaría bueno que tome cartas en el asunto y deje de programarlos”, afirmó el futbolista.

Cienciano y Alianza Universidad se enfrentaron por la fecha 8 del Torneo Apertura.

Respecto al partido, Arias cuestionó la actuación arbitral en una jugada puntual que terminó en gol para Alianza Universidad. “Nos mentalizamos en ganar, pero no se nos está dando. Nos convierten en una jugada en la que el árbitro nos dice que la ejecución es al silbato, pero no lo toca, el jugador rival anota y así se dio la derrota. ¿Qué puedes esperar de un árbitro que te insulta y te minimiza?”, expresó indignado.

“Desvaloriza mucho la Liga 1″

Arias lamentó que esta clase de situaciones afecten la imagen de la Liga 1, ya que a su parecer no se imparte justicia para ambos equipos. “Este tipo de jueces desvalorizan mucho la liga”, afirmó el volante, quien asegura que fueron perjudicados en el resultado del partido.

Por último, lamentó la renuncia de Cristian Díaz, a quien expresó respeto y admiración por el tiempo que estuvo al mando de Cienciano. “Todo el cuerpo técnico estaba muy triste. Nos agradecieron por la entrega durante el tiempo que estuvieron al mando. Lo vi convencido de irse. Intentamos que cambiara de opinión, pero aseguró que fue una decisión tomada”, concluyó.

Cristian Díaz dejó de pertenecer a Cienciano tras los últimos resultados. (Foto: @cienciano)

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de perder por 1-0 ante Alianza Universidad, Cienciano volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Boys, en el duelo correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 19 de abril desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Miguel Grau.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPER para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

