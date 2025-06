Todo fue celebración en Cusco, cuando hace un par de semana se logró una hazaña en la Copa Sudamericana cuando Cienciano logró clasificar de manera directa a los octavos de final de este torneo. Igualando en Brasil con Atlético Mineiro, no solo se ganaron este pase si no también un acumulado de premios económicos que, a pesar de los varios días que han pasado, no han sido entregado a la dirigencia del ‘Papá’, situación que incomodó a Sergio Ludeña y que incluso acusó a Agustín Lozano de comunicar falsos a sus jugadores.

El administrador del conjunto imperial, ha mostrado su incomodidad en diversas ocasiones con la gestión actual de la Federación Peruana de Fútbol, que no ha logrado cumplir al 100% con las expectativas de los clubes. Siendo un ente que debería abogar por ellos, hay deudas que no se han cumplido y que perjudican al desempeño local.

Más allá de los problemas de los derechos televisivos, se suma una nueva incertidumbre por los premios destinados por la Conmebol, a los equipos que siguen avanzando en los torneos internacionales. Ese es el caso de Cienciano, quien logró clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana y que aún no ha podido disfrutar de dicho premio.

Sergio Ludeña habló sobre el logro obtenido por Cienciano, en la Copa Sudamericana. (Foto: Composición Depor)

A su vez, son los propios jugadores del plantel del Cusco quienes también se ven perjudicados. Ellos mismos, al no encontrar una respuesta clara con la dirigencia, habrían optado por una comunicación directa con Agustín Lozano, quien les habría dado una respuesta que causó incomodidades con Sergio Ludeña, encargado del club.

“Me cuesta creer, pero yo tengo la comunicación de mis jugadores, que se comunicaron con el presidente de la federación un día antes del partido, en la noche. Donde él manifiesta que el 100% de los premios estaban pagados. Claro, cuando conversamos nosotros decimos que no está pagado. Y eso genera una inestabilidad innecesaria", inició diciendo en conferencia de prensa.

Dicho suceso ha generado que se plantee una pregunta sobre la mesa: ¿hay alguna intención extra detrás de la falsa comunicación?, fue lo que pensó Ludeña cuando conoció el detalle de esa comunicación. Aclarando que “me cuesta creer que el Presidente de la Federación no quiere que le vaya bien, a un equipo de Perú”.

Por supuesto, siendo resultado del esfuerzo del jugador, es normal que se disgusten ante estos fallos de comunicación entre las partes implicadas y eso lo supo reconocer el propio Ludeña, “si a mí me dicen esta cosa, yo me molestaría”, indicó. Asegurando que siempre se han mostrado con la predisposición de escuchar primero a la institución a la que pertenecen.

Cienciano jugará octavos de final de Copa Sudamericana. (Foto: AFP)

“Si viene un externo que se mete a una institución donde él no pertenece, donde él no hace absolutamente nada por el equipo, a dar esta información es totalmente equivocado. Pero vuelvo a repetir, me cuesta creer en la comunicación hacia algunos jugadores”, agregó.

Es por ello que, buscando mantener un ambiente de paz en el predio del Cusco, se tomaron la molestia de indicar cada movimiento y transacción que se ha realizado en el club. Sergio Ludeña indicó también que no tendrá ningún problema en mostrar públicamente dichos balances.

“Hemos tenido que salir a mostrar a todos los jugadores, así como ustedes lo van a tener, con transparencia y con las fechas exactas, los ingresos y todo lo que corresponde. Porque es lo que corresponde, transparencia ante todo. Y espero que estas situaciones no se vuelvan a repetir, porque de repente no entienden lo que puede generar esa mala información”, concluyó.

