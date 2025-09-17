Cienciano vs. Sport Boys por Torneo Clausura. (Diseño: Christian Marlow)
Cienciano vs. Sport Boys por Torneo Clausura. (Diseño: Christian Marlow)

vs. por la fecha 9 del Torneo Clausura de la . Para seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping y Fanatiz. Ojo, no recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV, señal pirata. Este duelo está pactado para el miércoles 17 de septiembre desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Cienciano vs. Sport Boys. (Video: L1 MAX)
Cienciano vs. Sport Boys. (Video: L1 MAX)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS