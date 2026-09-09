Alianza Lima y Universitario volverán a encontrarse el sábado 12 de septiembre, desde las 8:00 p.m., en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Esta vez, el Estadio Alejandro Villanueva será escenario de un duelo que llega acompañado de una cuenta pendiente para los blanquiazules, volver a derrotar a su máximo rival y comenzar a cambiar una tendencia que se ha extendido en los últimos tres años.

El recuerdo del último clásico, disputado el 4 de abril de este año, todavía está presente. Universitario se impuso por 1-0 en el Estadio Monumental, sumando un nuevo triunfo ante Alianza y aumentando la presión de cara al encuentro de este sábado. De hecho, los cremas no pierden ante los blanquiazules desde 2023 y Alianza no consigue derrotarlos como local desde 2018.

Dos cuentas por saldar

Alianza Lima afrontará el clásico con dos objetivos importantes. El primero será romper su racha negativa frente a Universitario y volver a celebrar un triunfo ante los cremas. El segundo, estará directamente relacionado con el torneo Clausura: reducir la distancia que actualmente existe entre ambos equipos.

Tras ocho jornadas, Universitario ocupa el segundo lugar con 17 puntos, mientras que Alianza Lima suma 13 unidades y se ubica en la octava posición. Una victoria blanquiazul permitiría recortar la diferencia a solo un punto y, al mismo tiempo, darle un impulso a sus aspiraciones en la pelea por el Clausura. Por ello, el clásico representa una oportunidad para que Alianza pueda transformar una deuda histórica en un resultado que también tenga impacto directo en la tabla.

Matute espera una respuesta

La localía será otro de los factores que marcarán el partido. Alianza volverá a jugar un clásico en Matute y tendrá el respaldo de su hinchada en un encuentro que llega en un momento clave del campeonato. Después de empatar 1-1 ante Juan Pablo II en la fecha anterior, los blanquiazules necesitan recuperar terreno y encontrar una victoria que les permita volver a mirar hacia los primeros lugares.

La expectativa estará puesta en que el equipo pueda responder ante su público en uno de los partidos más importantes del calendario. Para la hinchada aliancista, una victoria tendría un significado doble, sumar tres puntos fundamentales y, finalmente, volver a celebrar frente a Universitario.

¿Quién parte con ventaja?

De acuerdo con las probabilidades de la casa de apuestas deportivas online Betsafe, el clásico presenta un escenario de 46.3% de posibilidades de triunfo para Alianza Lima, 29.7% para el empate y 24.0% para una victoria de Universitario.

Las cifras anticipan un encuentro equilibrado, pero también reflejan el desafío que tendrán los blanquiazules para superar a un rival que llega mejor ubicado en el Clausura y que ya sabe lo que es vencerlos este año.

Universitario busca mantener su ventaja

Universitario llegará a Matute luego de empatar 2-2 frente a Comerciantes Unidos en la octava fecha del Clausura. Antes de ese resultado, los cremas habían conseguido tres victorias consecutivas: vencieron 2-4 a UTC, superaron 3-0 a Los Chankas y derrotaron 2-3 a FC Cajamarca.

Esta racha le permitió mantenerse en los primeros lugares del torneo y llegar al clásico con 17 puntos. Ahora, la ‘U’ buscará recuperar el camino del triunfo y, de paso, ampliar la distancia con Alianza Lima, en un partido donde ambos equipos tienen motivos suficientes para ir en busca de los tres puntos.

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