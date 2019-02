Claudio Pizarro: el mensaje que le escribió la Liga 1 tras su nuevo récord en la Bundesliga

Claudio Pizarro se convirtió en el futbolista de mayor edad en anotar un gol en la historia de la Bundesliga y recibió las felicitaciones de la Liga 1 a través de Twitter.

El futbolista peruano publicó en redes una fotografía donde destaca la hazaña histórica se ser el anotador de más edad en la historia de la liga alemana y recibió el saludo de diferentes personalidades del fútbol.

La Liga 1 no se quedó atrás y respondió en Twitter con un mensaje felicitación y una invitación para que vuelva al fútbol peruano. "¡Felicitaciones, Claudio! Ahora, ¿te animas a ser el goleador más veterano de la Liga1? Piénsalo", es el mensaje publicado en la cuenta oficial del torneo nacional.

Durante una entrevista con el portal de AS, el 'Bombardero de los Andes', dejó entrever que regresar a Perú es una posibilidad que no descarta.

"Es una posibilidad abierta y no cierro ninguna. No he podido ser campeón del fútbol peruano porque los dos años en Alianza Lima acabamos segundos y antes jugué en Deportivo Pesquero, un equipo muy pequeño. Es un tema abierto para mí y la posibilidad está ahí", confesó Claudio Pizarro.

