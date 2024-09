Previo a su presentación con Alianza Lima este último domingo, Paolo Guerrero estuvo en el podcast de sus amigos, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, ‘Enfocados’. En esta segunda temporada -edición especial- del programa trasmitido por YouTube, el delantero peruano fue el primer invitado. Durante la entrevista, al atacante de 40 años le preguntaron sobre su presente, sus planes a futuro y su llegada a los blanquiazules. Finalmente, como es costumbre, en una serie de preguntas, le consultaron sobre Claudio Pizarro, y el máximo goleador de la Selección Peruana respondió: “Siempre he tenido admiración hacia él”.

Desde Río de Janeiro, le preguntaron sobre algunos compañeros y colegas en la delantera, como Flavio Maestri, Gianluca Lapadula y el chileno histórico Iván Zamorano. Guerrero indicó que prefería a ellos por encima de sí mismo. Posteriormente, le preguntaron sobre Claudio Pizarro, a lo que Paolo indicó: “La vez pasada me preguntaron dije Claudio. Ahora, Claudio Pizarro, porque hacía goles y dejó el nombre del Perú bien en alto en Europa”.

‘Cucurucho’ Guizasola le preguntó a Guerrero si sentía admiración por el exdelantero, a lo que Guerrero respondió que sí: “Siempre he tenido admiración hacia él”. Como se recuerda, tras salir a los 17 años de las canteras de Alianza Lima, la primera experiencia en Europa de Guerrero fue en el Bayern Múnich, donde previamente Claudio Pizarro ya comenzaba a ganarse un nombre en el equipo y, a base de goles, empezaba a destacarse en Alemania.

La llegada de ‘Pizza’ a la Bundesliga marcó el comienzo de una mayor presencia de futbolistas peruanos en Europa, incluyendo a Paolo. No obstante, no es la primera vez que el delantero de 40 años expresa su admiración y respeto por el ‘Bombardero’. “Yo no hablo con Claudio Pizarro hace mucho tiempo. Le tengo un respeto, siempre lo voy a respetar. Es un jugador que le ha dado mucho al fútbol, al Perú. Ha dejado nombre marcado en Europa”, señaló anteriormente al podcast de ‘La Lengua’.

Durante su tiempo en la Selección Peruana, Guerrero y Pizarro jugaron juntos en varias Eliminatorias, siendo ambos referentes en la delantera hasta 2018. Una de las últimas convocatorias bajo la dirección de Ricardo Gareca fue el 30 de marzo de 2016, cuando el delantero llegó para representar al país en un partido. El exjugador del Werder Bremen anotó 20 goles en 85 partidos oficiales con la Blanquirroja y contribuyó a la medalla de bronce obtenida en la Copa América Chile 2015.





¿Cuándo puede ser el debut Paolo Guerrero?

Alianza Lima jugará contra Carlos A. Mannucci el 14 de septiembre, a las 7:00 p.m. Este encuentro corresponde a la fecha 10 del Torneo Clausura y será transmitido por L1 MAX, que está disponible en los servicios de televisión de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Además, el partido podrá ser visto en línea a través de las plataformas de streaming Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

Paolo Guerrero es nuevo jugador blanquiazul (Foto: Alianza Lima)





¿A qué hora y dónde ver Perú vs. Colombia?

Perú vs. Colombia, por la fecha 7 de las Eliminatorias 2026, se disputará el viernes 6 de septiembre en el Estadio Nacional desde las 8:30 de la noche, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Si estás en Argentina, Brasil y Uruguay, el encuentro comenzará a las 10:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 9:30 p.m.; mientras que en México a las 7:30 p.m. Para la Bicolor es un duelo trascendental porque se ubica en la última casilla de la tabla de posiciones y necesita un triunfo urgente para poder volver a ilusionarse con la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Es importante mencionar que el compromiso será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Pelota Libre ni Futbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos la mejor previa de todas, el minuto a minuto más completo, así como las incidencias del encuentro. Podrás disfrutar de los goles que haya en el coloso de José Díaz.





Calendario de Perú en las Eliminatorias 2026

Septiembre 2024

Fecha 8: Ecuador vs. Perú

Octubre 2024

Fecha 9: Perú vs. Uruguay

Fecha 10: Brasil vs. Perú

Noviembre 2024

Fecha 11: Perú vs. Chile

Fecha 12: Argentina vs. Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Perú vs. Bolivia

Fecha 14: Venezuela vs. Perú

Junio 2025

Fecha 15: Colombia vs. Perú

Fecha 16: Perú vs. Ecuador

Setiembre 2025

Fecha 17: Uruguay vs. Perú

Fecha 18: Perú vs. Paraguay





