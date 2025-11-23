Comerciantes Unidos vs. ADT EN VIVO: transmisión de L1 MAX y DIRECTV por Torneo Clausura
Comerciantes Unidos vs. ADT EN VIVO: transmisión de L1 MAX y DIRECTV por Torneo Clausura

vs. juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 19 del Torneo Clausura de la . ¿Dónde ver el partido? Para seguir la transmisión, debes conectarte a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping y Fanatiz. ¿A qué hora se juega? Este duelo está pactado para el domingo 23 de noviembre las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el estadio Germán Contreras.

Comerciantes Unidos vs. ADT EN VIVO: transmisión de L1 MAX y DIRECTV por Torneo Clausura. (Video: L1 Max)
Comerciantes Unidos vs. ADT EN VIVO: transmisión de L1 MAX y DIRECTV por Torneo Clausura. (Video: L1 Max)

TAGS RELACIONADOS