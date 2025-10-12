El Torneo Clausura sigue su curso y poco a poco se va clarificando la definición de la Liga 1 2025, donde Universitario de Deportes es el principal candidato para quedarse con el título y confirmar su tricampeonato. En día de semana se estará disputando la fecha 13 y seguro que tendremos muchas más sorpresas, con la tabla de posiciones moviéndose en la parte alta y algunos clubes buscando salir del fondo para evitar el descenso a la Liga 2 2026.

El primer partido de esta fecha se jugará este domingo 12 en el Estadio Las Américas con un Ayacucho FC que se salgó del descenso en mesa pero que busca salvarse de la misma en su partido frente a ADT, que pelea la parte alta de la tabla del Clausura. De la misma manera, instantes después Alianza Atlético querrá hacer sentir el calor de Sullana frente a Los Chankas.

Por la noche, cerrando la jornada de domingo, Cusco FC tiene la consigna de volver a levantar cabeza después de algunos partidos en los que encontró la derrota y le dio la chance a Universitario de seguir despuntándose arriba. Este duelo frente a Los Chankas será vital para permanecer también como segundo del acumulado.

El día lunes se jugarán dos partidos, el primero determinante en cuanto al descenso con un UTC que hace su peor campaña en esta temporada y tendrá que medirse ante Cienciano. Por otro lado, Juan Pablo II recibirá en Chongoyape a Deportivo Garcilaso que si llega en mejor posición.

El martes 14, el Monumental de la UNSA tratará de reunir la mayor cantidad posible de asistentes para enfrentarse a Alianza Universidad que llega motivado por el último golpe que le dio a Alianza Lima. Mientras que Melgar, busca no despegarse de los puestos de clasificación a torneo internacional.

El miércoles 15 se iba a desarrollar un partido vital para la definición del Torneo Clausura, el Sporting Cristal vs Universitario, en el Estadio Nacional. Sin embargo, este encuentro tuvo que ser REPROGRAMADO porque no contará con la garantía de la PNP ante las protestas convocadas por la crisis política que vive nuestro país.

La fecha finalmente se estará cerrando el jueves 16 en el Estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute, con el duelo entre Alianza Lima y Sport Boys, que contará de hecho con ambas hinchadas presentes en dicho estadio y será clave para los ‘íntimos’ para no perder puestos de clasificación a Copa Libertadores.

Partidos de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025:

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO CANAL 12/10 1:00 p.m. Ayacucho FC vs ADT Las Américas L1 MAX 12/10 3:30 p.m. Alianza Atlético vs Los Chankas Campeones del 36 L1 MAX 12/10 6:00 p.m. Cusco FC vs Comerciantes Unidos Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX 13/10 1:00 p.m. UTC vs Cienciano Germán Contreras Jara L1 MAX 13/10 3:15 p.m. Juan Pablo II vs D. Garcilaso C. D. Juan Pablo II L1 MAX 14/10 6:00 p.m. Melgar vs AUDH Monumental UNSA L1 MAX 15/10 SUSPENDIDO Sporting Cristal vs Universitario Estadio Nacional L1 MAX 16/10 8:00 p.m. Alianza Lima vs Sport Boys Estadio Alejandro Villanueva L1 MAX

Descansan: Sport Huancayo y Atlético Grau.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario* 12 9 3 0 23 8 15 30 2 Cusco FC* 11 7 1 3 18 10 8 22 3 ADT 12 6 2 4 15 15 0 20 4 Sporting Cristal 11 5 4 2 20 8 12 19 5 Melgar 13 4 6 3 18 13 5 18 6 Alianza Lima 12 5 3 4 18 14 4 18 7 Garcilaso 12 4 6 2 15 16 -1 18 8 Sport Huancayo 13 4 3 6 23 22 1 15 9 Atlético Grau* 12 4 3 5 16 15 1 15 10 Cienciano 11 4 3 4 16 15 1 15 11 Comerciantes Unidos 11 4 3 4 13 15 -3 15 12 Los Chankas 10 5 0 5 14 21 -9 15 13 Alianza Atlético 11 3 4 4 10 7 3 13 14 Alianza Universidad* 12 4 1 7 14 24 -10 13 15 Sport Boys 12 3 3 6 10 16 -6 12 16 Juan Pablo II 11 2 5 4 9 14 -5 11 17 Ayacucho FC 11 3 1 7 8 17 -9 10 18 UTC * 11 1 3 7 9 16 -7 6 19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 30 21 6 3 61 20 41 69 2 Cusco FC * 29 17 5 7 52 30 22 56 3 Alianza Lima 30 16 7 7 41 25 16 55 4 Sporting Cristal * 29 15 6 8 51 32 19 51 5 Melgar 31 12 13 6 47 33 13 49 6 Alianza Atlético * 29 14 5 10 38 25 13 47 7 Garcilaso 30 12 9 10 43 35 8 45 8 Sport Huancayo 31 13 6 12 46 43 3 45 9 ADT 30 12 8 10 39 45 -6 44 10 Cienciano 29 9 11 9 45 40 5 38 11 Los Chankas 28 10 8 10 38 48 -10 38 12 Atlético Grau 30 9 10 11 39 39 0 37 13 Sport Boys* 30 8 8 14 36 44 -8 32 14 Juan Pablo II 29 7 9 13 29 42 -13 30 15 Comerciantes Unidos 29 6 8 15 30 47 -17 26 16 Ayacucho FC 29 7 4 18 22 44 -22 25 17 UTC * 29 6 7 16 26 50 -24 25 18 Alianza Universidad 30 6 6 18 30 57 -27 24 19 Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

