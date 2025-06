Alianza Lima consiguió un ajustado triunfo (1-0) ante Comerciantes Unidos en Trujillo, pero el final del partido quedó marcado por una nueva polémica arbitral en la Liga 1. Cuando parecía que las ‘Aguilas Cutervinas’ igualaban el marcador con un tanto de Matías Sen en los descuentos, el VAR intervino y anuló la jugada por una mano previa. La decisión generó una ola de reclamos en el plantel local, especialmente en Ray Sandoval, quien no dudó en declarar públicamente su molestia y acusar al arbitraje de haberles “robado” el encuentro.

El tanto anulado llegó sobre los 92 minutos del compromiso. Bruno Portugal envió un centro tras una acción dividida en el área, que terminó con el gol de Sen. Sin embargo, el árbitro Michael Espinoza fue llamado desde el VAR para revisar la jugada y determinó que existió una mano previa del atacante cutervino.

La jugada desató los reclamos inmediatos de todo el plantel de Comerciantes Unidos, quienes rodearon al árbitro exigiendo explicaciones. Al término del encuentro, fue Ray Sandoval quien alzó la voz ante las cámaras y dejó frases contundentes contra el arbitraje en Trujillo.

“La verdad es sorprendente la manera en cómo nos robaron el partido. Yo lo veo así”, dijo el delantero con gesto de frustración. “Hubo otras manos que no cobraron y se hacen los desentendidos, que no las vieron, que la podían revisar, pero bueno”, añadió, con molestia, para Jax Latin Media.

El exjugador de Sporting Cristal y Monarcas Morelia consideró que hubo un criterio desigual en las decisiones arbitrales, lo que influyó directamente en el resultado final. “No cobraron otras manos en el área. A veces uno no entiende por qué se revisa una jugada y no otra. Así es complicado”, puntualizó.

Otros integrantes del equipo cutervino también se sumaron al reclamo. José Parodi, mediocampista de Comerciantes, declaró: “Una vergüenza el arbitraje, una vergüenza”, mientras abandonaba el Estadio Mansiche con evidente enfado por la situación vivida.

Ray Sandoval explotó por la polémica del Alianza Lima vs C. Unidos | Foto: Liga 1

¿Cómo quedaron ambas escuadras en la tabla?

Este resultado dejó a Comerciantes Unidos sin sumar y estancado en la parte baja de la tabla, mientras que Alianza Lima se mantiene con vida en la pelea por el Torneo Apertura. Sin embargo, la polémica por el arbitraje opacó el análisis deportivo del encuentro.

El gol de Hernán Barcos, sobre los 55 minutos, fue suficiente para que los íntimos se quedaran con los tres puntos, pero el cierre del partido estuvo lejos de ser tranquilo. La intervención del VAR fue clave en el desarrollo del resultado final.

¿Qué dijo la CONAR?

Por ahora, no se ha emitido ningún pronunciamiento oficial de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) sobre la jugada en cuestión. Mientras tanto, Comerciantes Unidos ya prepara su siguiente encuentro con la misión de pasar la página de esta derrota envuelta en polémica.

