Comerciantes Unidos vs. Ayacucho: Michael Espinoza suspendió partido porque fue amenazado con un arma

Michael Espinoza, juez del partido entre Comerciantes Unidos y Ayacucho FC que no terminó esta tarde en Guadalupe, reveló los motivos que lo llevaron a suspender el compromiso cuando faltaban 45 minutos.

Escándalo: Comerciantes vs Ayacucho se suspendió por agresión al árbitro

El juez que no reanudó el partido tras el entretiempo dijo que dos sujetos lo interceptaron y lo amenazaron con la cacha de un arma de fuego.

"Michael me comunicó que al salir del camerino para dirigirse al campo de juego para iniciar el segundo tiempo, una persona lo bloqueó, se le paró al frente, no le dejó el paso y por atrás vino otra persona que le agredió por la espalda; tuvo que refugiarse en el camerino. Esta primera persona le mostró la cacha de un arma, es lo que me contó", dijo en RPP Henry Gambetta, quien es jefe del Departamento de Arbitraje de la CONAR.

"Solo están autorizados para estar en el estadio son jugadores, dirigentes, árbitros, comisario y la prensa. Definitivamente las persona que han agredido tienen una vinculación con el equipo", agregó Gambetta.

Lo más raro de todo esto fue que el encuentro se desarrolló a puertas cerradas. Aún así la violencia sigue, lamentablemente, presente en nuestros estadios.