Buscando cerrar el Torneo Clausura de la mejor manera y asegurar el segundo lugar de la tabla de posiciones acumulada, Sporting Cristal se mide ante Comerciantes Unidos. Las acciones serán este domingo 3 de noviembre, en el estadio Alberto Gallardo, por la última fecha de la Liga 1 2024. El partido está programado para iniciar a las 11:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal exclusiva de L1 MAX disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Asimismo, te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto más completo y todas las incidencias del encuentro.

Sporting Cristal llega de golear a Unión Comercio, un equipo que jugo con un plantel juvenil, situación que produjo la mayor goleada en el futbol peruano: 12 a 0. Para este partido, no tiene posibilidades de ganar el Torneo Clausura, pero buscará cerrarlo de la mejor manera.

Lo que sí, los celeste necesitan ganar y asegurarán el segundo lugar de la tabla acumulada. Además, tiene la chance de jugar una semifinal nacional, aunque deben darse resultados como el triunfo de Alianza, la caída o empate de Universitario, que será visitante ante Los Chankas.

Otro motivo que los celestes tienen para ganar una sed de revancha, puesto que este mismo equipo lo enfrentó en la última fecha del Apertura y apenas perdió por 1 a 0 y dejándole el título del Apertura a Universitario, por diferencia de goles.

La visita no se juega nada más que el honor, quedara en el puesto 14 del torneo y a prácticamente 2 puntos del descenso. Sin embargo, los dirigidos por Carlos Silvestri quieren cerrar su participación con una victoria. Eso sí, en cuestión de estadísticas, tienen un mal promedio como visitantes.

Sporting Cristal: últimos partidos

FECHA PARTIDO TORNEO 27/10/2024 Unión Comercio 0-12 Sporting Cristal Clausura 2024 23/10/2024 Sporting Cristal 2-1 Universitario Clausura 2024 19/10/2024 Alianza Atlético 1-0 Sporting Cristal Clausura 2024 29/9/2024 Sporting Cristal 4-1 César Vallejo Clausura 2024 22/9/2024 Cusco FC 1-1 Sporting Cristal Clausura 2024

Comerciantes Unidos: últimos partidos

FECHA PARTIDO TORNEO 28/10/2024 Comerciantes Unidos 0-0 ADT Clausura 2024 24/10/2024 Comerciantes Unidos 0-0 Sport Boys Clausura 2024 17/10/2024 Unión Comercio 3-2 Comerciantes Unidos Clausura 2024 29/9/2024 Comerciantes Unidos 0-2 Universitario Clausura 2024 23/9/2024 Alianza Atlético 1-0 Comerciantes Unidos Clausura 2024

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos: últimos partidos

FECHA PARTIDO TORNEO 25/5/2024 Comerciantes Unidos 0-1 Sporting Cristal Apertura 2024 30/9/2018 Sporting Cristal 0-2 Comerciantes Unidos Descentralizado 2018 9/6/20018 Comerciantes Unidos 1-1 Sporting Cristal Descentralizado 2018 11/4/2018 Comerciantes Unidos 1-3 Sporting Cristal Torneo de verano 2018 25/2/2018 Sporting Cristal 2-0 Comerciantes Unidos Torneo de verano 2018

¿A qué hora inicia Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos?

Siguiendo con la programación, Sporting Cristal se enfrentará contra Comerciantes Unidos el domingo 3 de noviembre. El inicio del encuentro está fijado para las 11:00 a.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a la 1:00 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 12:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 10:00 a.m.

¿En qué canales TV ver Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos?

Por la fecha 17, Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos?

