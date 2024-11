Desde el estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 17 del Torneo Clausura 2024. El partido será este domingo 3 de noviembre desde las 11:00 a.m. (hora peruana). Los celestes necesitan ganar para asegurar el segundo lugar de la tabla acumulada, esperando también otros resultados que lo coloquen en una posible semifinal. El duelo será transmitido por la señal exclusiva de L1 MAX disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Asimismo, te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto más completo y todas las incidencias del encuentro.

