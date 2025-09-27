Comerciantes Unidos vs. Melgar por Liga 1. (Diseño: Christian Marlow)
Comerciantes Unidos vs. Melgar por Liga 1. (Diseño: Christian Marlow)

vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | HD) por la jornada 11 del Torneo Clausura de la . Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping y Fanatiz. Este encuentro se jugará el sábado 27 de septiembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú) y se disputará en el Estadio Juan Maldonado Gamarra. No te pierdas ningún detalle de este encuentro a través de la página web de Depor y todas sus plataformas.

Comerciantes Unidos vs. Melgar por Liga 1. (Video: Alianza Lima TV)
Comerciantes Unidos vs. Melgar por Liga 1. (Video: Alianza Lima TV)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS