El último clásico del fútbol peruano no solo dejó emociones fuertes en el marcador y en las tribunas, sino también escenas que hoy tienen consecuencias. La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un fallo que impacta directamente en Alianza Lima y Universitario de Deportes. Varios de sus protagonistas recibieron sanciones que marcarán el desarrollo de las próximas fechas de la Liga 1. Las decisiones, basadas en informes y material audiovisual recopilado después del partido, no pasaron desapercibidas y ya levantan polémica entre los hinchas de ambos equipos.

Esta información fue brindada por el periodista Kevin Pachecho de RPP, quien indicó que dentro de las resoluciones, destaca lo ocurrido con Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima. El entrenador argentino fue uno de los más observados en el informe disciplinario, al ser señalado por gestos indebidos hacia la tribuna durante el clásico.

Además, se señala que suspensión es por “ofensa al honor del público asistente”. Indican dentro del documento, que el DT argentino realizó gestos “buscando ofender a la hinchada local e incitar a la violencia”. Por ello, y tomando en cuenta que se trata de un caso de reincidencia, la sanción impuesta al estratega íntimo fue más severa de lo habitual con 6 fechas de suspensión.

Néstor Gorosito. (Foto: Getty Images)

Otro de los sancionados fue Renzo Garcés, defensor blanquiazul, quien también estuvo en el ojo de la tormenta por su comportamiento durante el encuentro. La Comisión determinó que deberá ser apartado por 4 jornadas, lo que supone un golpe importante para la zaga de Alianza en este tramo del campeonato.

Renzo Garcés fue reportado en informe arbitral del clásico. (Foto: Liga 1)

En la vereda de enfrente, Universitario tampoco salió bien librado. Rodrigo Ureña, pieza clave en el mediocampo crema, recibió un castigo considerable que lo dejará fuera de acción por 6 fechas. En su caso, al igual que Gorosito, se aplicó el criterio de reincidencia, lo que terminó incrementando la magnitud de la sanción.

Rodrigo Ureña sería sancionado por insultar a árbitro (Foto: @Universitario)

Los otros dos elementos sancionados de Alianza Lima

Además de Nestor Gorosito y de Renzo Garcés, los otros dos sancionados por la CD- de la FPF son: Giacomo Scerpella (Psicologo del club íntimo) y Hector Ordóñez (delegado y asesor legal del club blanquiazul) ambos con 4 fechas de suspensión de lo que resta de la Liga 1 2025.

Las imágenes revisadas por la Comisión, junto con los reportes arbitrales, fueron determinantes para definir cada una de las sanciones. Según se supo, los registros visuales mostraron actitudes y gestos que no pasaron por alto y que sirvieron como pruebas claves dentro del expediente disciplinario.

Con estas decisiones, tanto Alianza Lima como Universitario deberán afrontar sus siguientes partidos con bajas sensibles. En medio de una Liga 1 cada vez más ajustada, las ausencias podrían influir directamente en la tabla de posiciones y en las aspiraciones de ambos equipos hacia el final del campeonato.

