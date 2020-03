La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció la suspensión del torneo local, tras conocerse el pedido del Gobierno central de prohibir cualquier espectáculo que congregue a más de 300 personas. Este comunicado fue aplaudido desde la Agremiación de Futbolistas Profesionales (Safap), especialmente por el contexto de emergencia sanitaria que se vive en el país.

“Vamos a ver qué pasa hasta el 30 de marzo. Tocará evaluar el tema sanitario y en base a ello verán si hay condiciones para retomar el torneo. De momento, es la decisión más adecuada en estos casos, pues no hablamos solo de fútbol, sino de salud pública”, manifestó el asesor legal de la Safap, Jhonny Baldovino.

Si bien consideró que una posible solución puede ser jugar a puertas cerradas, recordó que en Europa también se aplicó esto, pero ello no evitó que los jugadores no contraigan el Covid-19. “Cuando no hay público, evitas propagar la enfermedad, pero el virus está y lo jugadores igual están propensos”, precisó.

Reprogramación de partidos

La Liga 1 quedará suspendida hasta el 30 de marzo, por lo que los encuentros de la fecha 7 y 8 tendrán que ser reprogramados. En ese sentido, ante la para de los primeros partidos de las Eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022, así como la posibilidad de que la Copa América sea aplazada, se podría contar con días extras para disputar los partidos pendientes. Claro, sino hay más cambios.

“El calendario es importante, pero se hallarán las fechas para poder jugar, como en Copa América, si es que no se suspende. Esta es una situación especial”, explicó Jhonny Baldovino.

Manco se mostró disgustado tras la goleada a manos de River por Copa.

