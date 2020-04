La crisis económica ya está golpeando al fútbol de nuestro país y la Federación Peruana de Fútbol anunció que está tomando las medidas correspondientes para evitar que el año futbolístico se pierda. Agustín Lozano, presidente de la FPF, habló con Depor y la prioridad la tendrá la Liga 1 que se reactivaría en el mes de julio.

“Los clubes me hicieron llegar sus realidades que son diferentes y han sido analizadas como directorio. Hemos dictado algunas normas de alivio a su economía. Pero su mayor problema está en el tema de sus contratos con sus jugadores. Les dimos facultades a todos los clubes para que de manera institucional lleguen a un acuerdo de voluntades con sus jugadores y comando técnico”, dijo el directivo.

“Los equipos tienen la potestad de llegar a acuerdos y nos trasladen esos acuerdos y nosotros a través de la oficina de licencia estamos proponiendo ser flexibles en cuanto a las exigencias de los meses que dure la pandemia”, añadió.

Agustín Lozano afirmó que cuando FIFA y Conmebol anuncien de manera oficial el apoyo económico lo van a saber todos. “En este momento no hay nada. Habría que ver cómo sería orientado ese apoyo. Hay que ver las pautas y normas de cumplimiento. Esta inyección será completamente a la Liga 1”.

“Que no haya fútbol sería muy duro, estamos trabajando para reactivarlo. Lo primordial es la salud, pero estamos trabajando en la reactivación. No solo son jugadores hay mucho profesional que trabaja en el fútbol y no podemos dejarlos sin trabajos. Nos corresponde hacer lo posible para que vuelva y buscar que nos den luz verde”, analizó.

El presidente de la FPF le contó a Depor que los presidentes de Liga 1 y Liga 2 están en comunicación constante y que el reinicio de los torneos dependerá del visto bueno de Conmebol y FIFA, pero sobre todo del Gobierno.

“Considero que en julio tendríamos una fecha para el reinicio del torneo. No estamos dejando de lado ninguna competencia. Las que podamos reactivar, empezar aunque sea en mínimo tiempo lo vamos a hacer por el bien de tanta gente que trabaja en el fútbol que espera que esta industria salga a flote”, apuntó.

