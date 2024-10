Este último domingo, el programa ‘Enfocados’ tuvo como invitado a Cristian Benavente. El jugador de Sport Boys habló amenamente con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola sobre su presente en el fútbol, así como también sobre su pasado. En la charla, hablaron sobre su paso por el Real Madrid Castilla, donde compartió entrenamiento con grandes estrellas de ese momento y también llegó a ser dirigido por Zinedine Zidane. Además, recordó la vez que conversó con Ronaldo Nazário y el consejo que recibió por parte del ‘Fenómeno’, que provocó que la ‘Foquita’ tuviera una diversa reacción al escucharlo.

Cuando fue parte de los ‘Blancos’, el ‘Chaval’ compartió entrenamientos con Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Mesut Özil, Ángel Di María, entre otros. El futbolista indicó que durante esas prácticas también tuvo la suerte de escuchar al DT francés, que siempre tenía algo importante por destacar. “Estábamos en el vestuario del (Real Madrid) Castilla sentados y escuchando a dos personas de fútbol como Zidane y Ronaldo, el brasileño. Zidane, que es una persona de pocas palabras, cuando habla hay que escuchar y lo que dice es porque sabe hacerlo, por lo que ha ganado, por la trayectoria, por cómo es como persona. Él te decía ‘esta pelota hay que controlarla y hay que jugarla allí. Dame la pelota, tac y pum’, la ponía allí. Si ves que tu entrenador hace lo que te está pidiendo, no te queda de otra que respetarlo y decir ‘si él lo hace, no puedo decir nada’, porque una persona que predica con el ejemplo, que aquí es complicado, se le tiene que respetar e intentar hacer lo que te dice”, señaló.

Benavente contó que en una práctica, el ‘Fenómeno’, amigo y excompañero de ‘Zizou’, estuvo presente, y el entrenador no dudó en pedirle que le diera un consejo a la filial del cuadro merengue. “Esa situación en la que estamos con Ronaldo, porque Zidane y él son muy amigos, y venía a ver los entrenamientos. Por ahí, Zidane le cede la palabra a Ronaldo y le dice ‘dale un consejo a los chicos que te están escuchando y tienen 18 y 19 años’”, comentó.

Al ser una estrella como el brasileño, que consiguió todo en el fútbol, la atención estaba en todos, pues ¿quién se iba a perder una charla del ‘9′? Sin embargo, Ronaldo dio una inesperada respuesta. “Y él dice ‘mira, yo he jugado en los mejores equipos del mundo: Barcelona, Real Madrid, AC Milán e Inter, y solamente les voy a dar un consejo en este mundo del fútbol que va para adelante y atrás, un día estás aquí y otro no. Hagan lo que quieran, salgan de fiesta”, reveló Cristian, generando risas en el set, a lo que Farfán respondió. “Tan equivocado no estaba”.

A pesar de esa divertida revelación, el ‘Chaval’ aclaró que este consejo de Nazário fue con algunas condiciones de por medio, que primero debes lograr en el fútbol para darte ese estilo de vida. “La gente va a decir ‘hago lo que hace Ronaldo, espera’. ‘Salgan de fiesta, vayan a cenar, coman lo que quieran, disfruten de la vida que se va y no vuelve. Disfruten del fútbol que un día tienes 20 años pero cierras los ojos y abres y ya tienes 34, porque el tiempo pasa muy rápido. Pero solamente les voy a dar una condición para que puedan hacer eso: ganen un Balón de Oro, yo lo hice con 21 años. Desde esa edad hasta hoy, estoy saliendo de fiesta (risas)... ‘Si tienes un Balón de Oro lo puedes hacer, sino trabaja’”, sostuvo.

A pesar de que no llegó a jugar en LaLiga, Cristian Benavente realizó toda su etapa formativa en el Real Madrid. De hecho, en varias oportunidades llevó la cinta de capitán y fue dirigido por Zinedine Zidane en el filial, el Castilla. Sin embargo, nunca fue considerado para el primer equipo, lo que lo llevó a mirar otras horizontes, llegando a jugar en Bélgica, Egipto, Francia y Perú. En este último, estuvo en Alianza Lima, César Vallejo y ahora en Sport Boys.





¿Qué es, cuándo y cómo ver ‘Enfocados’?

En la era de los medios digitales, un fenómeno emocionante capturó la atención de los aficionados al fútbol peruano: el podcast Enfocados. Conducido por los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, este programa emergió rápidamente como un referente dentro del panorama mediático deportivo del Perú. A través de un formato ameno y atractivo, los presentadores relatan las historias de deportistas, tanto activos como retirados, que dejaron una huella indeleble en el fútbol nacional e internacional.

El podcast, se transmite todos los domingos a las 8 de la noche a través de YouTube, y logró consolidarse como un espacio donde los protagonistas del deporte comparten sus experiencias y vivencias. Cada episodio no solo brinda entretenimiento, sino que también promueve la reflexión y el aprendizaje, tanto para los hinchas como para los propios jugadores. Tras una primera temporada exitosa, ya vive una segunda, trayendo consigo invitados de talla mundial que enriquecen aún más el contenido.

Desde su estreno, Enfocados contó con la participación de una impresionante lista de invitados, entre los que se destacan figuras como Paolo Guerrero, Juan Manuel Vargas, Edison Flores, Christian Cueva, Sergio Peña, Rafinha, Faryd Mondragón, y muchos otros. Estos deportistas desfilaron por el programa, aportando no solo sus logros en el campo de juego, sino también anécdotas personales y lecciones de vida que resuenan con los aficionados.

Con cada episodio, no solo se reafirma como un pilar del entretenimiento deportivo en Perú, sino que también se convierte en un puente entre los ídolos del fútbol y sus seguidores, creando un vínculo único y auténtico. La combinación de relatos sinceros y la cercanía de los invitados llevó al proyecto a ser no solo disfrutado, sino también a sentirse como parte de la comunidad futbolística del país, generando que las palabras o frases empleadas durante la emisión se conviertan en parte del día a día de muchos aficionados.





TE PUEDE INTERESAR