En su último triunfo por 2-1 sobre ADT, Universitario de Deportes no se encontró colectivamente y le costó tomar las riendas del partido frente a un rival que en el papel era inferior, pero que llegó al Estadio Monumental con la consigna de generarle problemas. Dentro de este entramado de piernas imprecisas, Alex Valera levantó la mano para hacerse cargo del equipo y desde su posición tomó las mejores decisiones para que progresaran en ataque. Su gran desempeño no solo se resumió en su doblete, sino en la claridad que tuvo para darle otras virtudes a la inoperante ofensiva crema. Así pues, aunque en su momento fue muy resistido por la hinchada, hoy estamos hablando de la principal carta de gol que tiene la ‘U’ para hacer realidad el bicampeonato en el año de su centenario.

El salto a Ate

Formado en las movedizas arenas del fútbol playa, Alex hizo un largo recorrido por la Copa Perú para recién tener la oportunidad de debutar en Primera División. Después de transitar por Pirata FC, Carlos Stein y Deportivo Garcilaso, recién con Deportivo Llacuabamba consiguió el boleto a la Liga 1 y por fin en 2020 se estrenó en la máxima categoría del fútbol peruano. En aquel año marcó nueve goles en 21 partidos y capturó la atención de varios clubes de la capital, pero finalmente se decantó por Universitario y llegó a Ate como un arma de recambio pensando en la Copa Libertadores 2021. Además de él, los merengues contrataron a Enzo Gutiérrez como el ariete titular e iba a tener que lucharla para ganarse un puesto.

Con mucho trabajo relegó a Gutiérrez y cerró su primer año disputando 30 partidos y marcando 13 goles, dos de ellos en la Copa Libertadores. Para un futbolista que recién sumaba su primera experiencia en un club grande, no fue un mal registro. Sin embargo, el primer cortocircuito se dio a mediados de 2022, cuando Valera ya era el delantero titular de Universitario y la principal arma del equipo para pelear por el campeonato. Todo esto se suscitó luego del repechaje entre Perú y Australia por el boleto para el Mundial Qatar 2022, donde coincidentemente él falló uno de los penales decisivos. Al volver al torneo local, su nombre se revalorizó y llegaron algunas propuestas para ficharlo.

Alex Valera llegó a Universitario en 2021 proveniente de Deportivo Llacuabamba. (Foto: Liga 1)

“La oferta por Valera quedó estancada por los partidos de la selección y no hemos vuelto a retomar conversaciones. La propuesta llegó antes del partido de Perú en Barcelona (amistoso con Nueva Zelanda). Alex es intransferible para nosotros, pero si viene una oferta que rompa el mercado, no estamos para cortarle las alas a nadie. Es nuestro delantero, queremos que se quede”, señaló Jean Ferrari, administrador de la institución de Ate, a mediados de junio.

Posteriormente, cuando llegó un ofrecimiento formal por parte de Al Fateh, Ferrari sostuvo lo siguiente: “Estamos analizando. He tenido comunicación con cerca de cuatro personas. Pero de forma concreta han llegado dos ofertas que, evidentemente, no llegan a cumplir con los montos que estamos apuntando de cara a una a lo que vale y a lo que posiblemente pueda valer más adelante”. Valera, mientras tanto, prefirió no darle más vueltas al asunto. “Las ofertas las maneja mi representante y yo estoy enfocado en la ‘U’ y el día que haya algo concreto, yo lo saldré a decir”, remarcó.

A pesar de que Manuel Barreto, gerente deportivo de Universitario, catalogó a Valera como “intransferible”, toda esa entrampada negociación tuvo su punto final con la venta del atacante al conjunto árabe, incluso después de haber sido congelado por unos cuantos partidos en julio. Esta abrupta salida por la puerta falsa no cayó bien en la hinchada crema, pues consideraron que Alex los estaba dejando en plena competencia por el título nacional. “Agradezco infinitamente al club por la gran oportunidad, a los hinchas por la confianza y el apoyo en cada partido, a mis compañeros, al cuerpo médico y utilería. Gracias a ellos, creamos una gran familia, un gran grupo. Me ayudaron a tener esta gran oportunidad en mi carrera”, fueron las palabras con las que se despidió a comienzos de agosto.

Competición Partidos Goles Asistencias Liga 1 2021 24 11 7 Copa Libertadores 2021 6 2 - Liga 1 2022 17 12 1 Copa Libertadores 2022 2 - - Liga 1 2023 30 15 3 Copa Sudamericana 2023 6 1 - Liga 1 2024 23 13 3 Copa Libertadores 2024 5 - -

Los registros de Alex Valera con Universitario.

Alex Valera está viviendo su segunda etapa en Universitario. (Foto: Getty Images)

Una nueva luna de miel

El 2023 fue un nuevo año para Universitario después de haber terminado quinto en la temporada pasada, lo que significó una reconciliación con Valera. Tras marcharse de Al Fateh por falta de pagos, el pomalqueño quedó libre y Barreto no dudó en repatriarlo para que se uniera a los otros dos atacantes, Emanuel Herrera y Alexander Succar. Tal como sucedió en años anteriores, ‘Valegol’ no tuvo problemas en tener competidores directos y partido a partido cumplió con su tarea para adueñarse de la titularidad. Todo mejoró aún más con el arribo de Jorge Fossati ante la salida de Carlos Compagnucci, ya que su 3-5-2 potenció sus virtudes y le dio herramientas para ser más letal en el área.

Con 15 goles y tres asistencias en el 2023, Valera renovó su romance con los fanáticos merengues e incluso marcó el 1-1 en la final de ida ante Alianza Lima. La celebración del título nacional en casa del clásico rival, le dio otro color a esa gran campaña de la ‘U’ y puso la primera piedra para las exigencias fueran mayores para el 2024, conscientes de lo que significa el año del centenario de la institución. Así pues, de la misma manera que en las temporadas pasadas, el área deportiva trajo a un delantero extranjero para que Alex tuviera competencia y así afrontar la Copa Libertadores. No obstante, por más que Diego Dorregaray tuvo la ventaja de ser titular por algunos partidos ante la suspensión del ‘20’, no se hizo sentir y terminó regresándose a Chipre luego del Torneo Apertura.

Las mejores jugadas de Alex Valera con Universitario en la temporada 2024. (Video: L1 MAX)

Por más que muchos ingenuos sigan dudando de su capacidad, Alex Valera se encargó que sus goles hablen por él. Aunque sus 13 anotaciones están lejos de los 29 que consiguió Martín Cauteruccio, es de valorar que es el único peruano que está en la parte alta de la tabla de artilleros, por encima de Jean Pierre Archimbaud (10), Luis Ramos (9), Janio Pósito (9), Jefferson Cáceres (8), Adrián Ugarriza (8), José Rivera (8), entre otros. Es el mejor delantero nacional en la actualidad y que sea uno de los titulares en la ofensiva de la Selección Peruana es fruto de su esfuerzo. Nunca la tuvo fácil, en su momento se marchó dejando rencillas, volvió, fue cuestionado, le trajeron competidores, pero nunca se achicó y siempre respondió.

Más allá de sus goles, hay que reconocer algo que no puede pasar desapercibido: Valera es un futbolista que no tuvo formación en divisiones menores, salió del fútbol playa y pasó por la Copa Perú. A pesar de todas esas limitaciones, se hizo un nombre silenciosamente y cada vez le añade más recursos a su estilo de juego. Además de saber jugar de espaldas, lucha constante con los zagueros rivales, decide bien cuando tiene que apoyarse en sus compañeros y comprende bien lo que le pide el contexto de cada partido. A falta de tres jornadas para que finalice el Torneo Clausura, Universitario tiene a su goleador en su mejor momento.

Club Goles Sport Boys 7 César Vallejo 6 Academia Cantolao 5 Cusco FC 4 ADT 4 Atlético Grau 3 Alianza Universidad 3 Comerciantes Unidos 2 Deportivo Binacional 2 Melgar 2 San Martín 2 Cienciano 1 Sporting Cristal 1 UTC 1 Deportivo Municipal 1 Alianza Lima 1 Deportivo Garcilaso 1 Alianza Atlético 1 Los Chankas 1 Carlos A. Mannucci 1 Sport Huancayo 1

Los clubes de la Liga 1 a los que Alex Valera le marcó con Universitario.

Alex Valera debutó en la Selección Peruana en la Copa América 2021. (Foto: Getty Images)





TE PUEDE INTERESAR