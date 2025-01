Las expectativas son altas para el regreso de Lionel Messi regreso en Lima: nunca había jugado frente a un equipo de la Liga 1. El astro mundial, junto a sus compañeros del Inter Miami, se enfrentará a Universitario de Deportes el miércoles 29 de enero en el Monumental de Ate. De no surgir inconvenientes, se espera un lleno total a pesar de los elevados precios de las entradas.

En conversación con Pol Liza, gerente general de la productora Long Play, uno de los responsables de concretar el encuentro entre la ‘U’ e Inter Miami, que también cuenta con figuras como Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, se abordó además la dificultad de traer a Lima a Cristiano Ronaldo, otra leyenda del fútbol mundial.

“Créeme que me lo han preguntado y que me encantaría, pero no tengo ningún vínculo con su equipo (Al Nassr) ni con una empresa que gestione giras de este tipo”, declaró para RPP.

No hay contactos con Cristiano Ronaldo

Pol Liza reconoció que organizar un evento con Cristiano Ronaldo sería un gran éxito, pero admitió que actualmente no cuenta con ningún contacto en el entorno del jugador portugués, quien milita en el Al Nassr de Arabia Saudita. “Nos encantaría, estamos hablando de uno de los grandes jugadores del mundo, como espectáculo sería algo increíble. Pero, por el momento, no tenemos acercamiento”, explicó.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Inter Miami?

De acuerdo con la información oficial, el partido entre Universitario e Inter Miami está pactado para el miércoles 29 de enero desde las 8:00 de la noche (hora peruana) en el Monumental. No existe diferencia horaria entre Lima y Miami, por lo que el compromiso tendrá el mismo horario en ambas ciudades.

Por otro lado, en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el partido comenzará a las 10:00 de la noche, mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 9:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 19:00 horas. Cabe recordar que este será el segundo compromiso del equipo de Messi en su gira latinoamericana.





