Lo que era un secreto a voces, tal como había informado Depor en diciembre, se convirtió en realidad este miércoles 15 de enero del 2024: Jorge Fossati firmó la rescisión de su contrato como entrenador de la Selección Peruana, mientras la Federación Peruana de Fútbol (FPF) buscará un nuevo DT para la fecha doble que se avecina en el presente año. En ese sentido, Reimond Manco se refirió a la salida del uruguayo como también habló sobre el perfil del nuevo reemplazo.

Después de varias semanas de incertidumbre en cuanto a la desvinculación del charrúa, y a falta de comunicado desde Videna, Depor pudo confirmar que ambas partes llegaron a un acuerdo. ¿El motivo? Los ya conocidos: los resultados de la Blanquirroja en Eliminatorias (ocupamos el último lugar en las Eliminatorias y la insistencia por querer seguir con el 3-5-2).

Frente a ello, Reimond Manco expresó su desconcierto por la decisión inicial de la directiva de optar por el técnico uruguayo, cuya propuesta futbolística era similar a la de Juan Reynoso, también despedido por malos resultados.

“¿Quién vendrá ahora? Espero que esta vez acierten, porque ya se equivocaron dos veces. Despidieron a Juan por su estilo de juego y contrataron a Jorge, que tenía el mismo enfoque.Ojalá traigan a un entrenador que respete la identidad del fútbol peruano y que conozca el medio. Fossati, por ejemplo, conocía el entorno, pero su estilo, que le funcionó en la ‘U’, no era compatible con la selección”, comentó en el programa de YouTube Rivales, No Enemigos.

“Fossati es uruguayo, y la ‘U’ se identifica con la garra, lo que le permitió ganar partidos. Pero la selección es diferente; allí juegan los futbolistas de mejor técnica, que respetan el fútbol peruano, sin descuidar la parte física, que hoy en día es fundamental”, agregó.

Del mismo modo, el ‘Rei’ también se discutió el alto costo que asumió la FPF por la salida de ambos técnicos. “La Federación parece tener dinero de sobra. Pero si había un momento para sacar a Fossati, era este. No es algo que me agrade, porque no es positivo que el fútbol peruano haya pasado por dos entrenadores en tan poco tiempo”, añadió al respecto.

El próximo técnico de la Selección Peruana

Por otro lado, Manco señaló cómo debería ser el próximo entrenador de la ‘Bicolor’. “¿Qué técnico vendrá? Eso definirá el rumbo, los jugadores están ahí. Si el objetivo es hacer un recambio generacional, deben apostar por alguien con un estilo como el de Gareca, que marcó a los peruanos. El nuevo técnico debería usar estos seis partidos para evaluar jugadores, buscar resultados y construir una base sólida. De lo contrario, será empezar de cero otra vez. No sé quién toma las decisiones en la FPF, pero hay uno o dos responsables de esta situación. Para los jugadores no es cómodo estar cambiando de entrenador constantemente”.

¿Qué partidos se le viene a la Selección Peruana?

Si bien la esperanza no está al mismo nivel de lo que se sentía al comienzo del ciclo clasificatorio, los hinchas aún esperan por ver los desafíos que le tocará enfrentar a la Selección este 2025. Este es el cronograma de partidos de Perú:

Perú vs. Bolivia: Jueves 20 de marzo - Estadio Nacional de Lima

Jueves 20 de marzo - Estadio Nacional de Lima Venezuela vs. Perú: Martes 25 de marzo - Estadio Metropolitano de Mérida

Martes 25 de marzo - Estadio Metropolitano de Mérida Colombia vs. Perú: Martes 4 de junio - Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Martes 4 de junio - Estadio Metropolitano Roberto Meléndez Perú vs. Ecuador: Lunes 9 de junio - Estadio Nacional de Lima

Lunes 9 de junio - Estadio Nacional de Lima Uruguay vs. Perú: Martes 9 de septiembre - Estadio Centenario de Montevideo

Martes 9 de septiembre - Estadio Centenario de Montevideo Perú vs. Paraguay: Domingo 14 de septiembre - Estadio Nacional de Lima





