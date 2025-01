La respuesta de parte de una voz oficial para dejar claro y quedar sin suspenso una nueva novela en el fútbol peruano. UIna de las mayores sorpresas en el mercado de fichajes fue el nombramiento de Hernán Darío Gómez como nuevo entrenador de UTC. El director técnico, considerado uno de los más prestigiosos de Sudamérica, cuenta entre sus principales logros haber clasificado a las selecciones de Colombia, Ecuador y Panamá a los mundiales de Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Rusia 2018.

No es común que entrenadores del calibre del ‘Bolillo’ lleguen a la liga local y mucho menos a un club como el ‘Gavilán del Norte’, que recientemente evitó descender a la Liga 2 y no participará en competiciones internacionales. No obstante, la directiva del equipo cajamarquino logró convencer al experimentado ‘Bolillo’ para unirse a su proyecto deportivo.

Pese a ello, un hecho comenzó a generar inquietud entre los aficionados de UTC: aunque el DT fue anunciado el 29 de noviembre, más de un mes y medio después aún no ha llegado a Cajamarca para asumir sus funciones. Incluso, el periodista colombiano Mariano Olsen insinuó hace unas semanas que el acuerdo podría haberse cancelado debido a discrepancias contractuales.

Frente a estas especulaciones, Joaquín Ramírez, presidente de UTC, aclaró la situación y aseguró que la llegada de Gómez está confirmada. Según explicó, el retraso se debe a un problema de salud que el técnico ya ha superado. “Todo su cuerpo técnico está aquí desde el primer día. Él tuvo un inconveniente de salud el 8, pero ya está solucionado. A inicios de la próxima semana debería estar en Cajamarca. La demora también está relacionada con el retraso en el inicio de la liga, pero su compromiso con el equipo es total”, señaló.

El dirigente también destacó compromiso del entrenador, mostrando su sorpresa ante el hecho de que no solicitara fichajes de alto perfil, prefiriendo trabajar con los jugadores actuales del equipo. “Para UTC, contar con un técnico de este nivel es un paso importante para consolidar el club institucionalmente. Pensábamos que el profesor ‘Bolillo’ iba a exigir futbolistas de renombre, pero él nos dijo que no, que jugaríamos con compromiso y con los recursos disponibles. Eso es lo que estamos viendo: trabajo en equipo”,

El plantel de UTC para el 2025

UTC incorporó hasta 23 futbolistas: Joaquín Aguirre, Diego Campos, Anthony Rosell, Roberto Villamarín, Manuel Heredia, Brandon Palacios, Fernando Sánchez, Leonardo Rugel, Cristian Mejía, José Luján, Erinson Ramírez, Luis Garro, Johan Gonzales, Piero Serra, André Vásquez, Freddy Oncoy, David Dioses, Leonardo de La Cruz y Luis Álvarez. Asimismo, sus extranjeros son los colombianos Farid Romero; defensor proveniente de Gzira United FC de Malta, Romir Balanta, extremo que llega de Boyacá Chicó y Yehirder Ibargüen, atacante ex de Llaneros FC, y el paraguayo José Verdún, atacante que viene de Deportivo Itapuense.





