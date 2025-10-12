Cusco FC vs Comerciantes Unidos se enfrentan por la fecha 14 del Torneo Clausura.
Desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la , en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Según la programación de la Liga Profesional de Fútbol, el partido está pactado para las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del domingo 12 de octubre. La transmisión estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, mientras que en su versión digital se podrá ver por L1 Play, DGO, Fanatiz y Zapping.

Cusco FC vs Comerciantes Unidos se enfrentan por la fecha 14 del Torneo Clausura. (Video: L1 Max)
