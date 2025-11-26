Mientras Alianza Lima mantiene la mirada puesta en lo que será su pelea por el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, en La Victoria también se viene trabajando en silencio la planificación para la temporada 2026, un año que marcará un nuevo ciclo deportivo para los íntimos. La directiva entiende que deberá reforzar varios puestos claves del plantel, especialmente en la zona defensiva, donde ya se proyectan salidas importantes. Y en medio de ese análisis, surgió un nombre que viene ganando fuerza desde hace semanas, al punto de perfilarse como el primer movimiento oficial del club para la próxima temporada. Se trata de un jugador joven, con proyección, que ha tenido un crecimiento notable y que podría ocupar un puesto que quedará libre en Alianza.

El futbolista en cuestión es D’Alessandro Montenegro, actual jugador de ADT de Tarma, quien estaría muy cerca de firmar por los blanquiazules para las próximas tres temporadas. Aunque aún no existe un anuncio oficial, diferentes voces del entorno íntimo coinciden en que las conversaciones avanzaron rápidamente y que solo restarían detalles administrativos para sellar el acuerdo después de los playoffs.

La información tomó fuerza luego de que el periodista José Varela señalara que Alianza ya habría cerrado la compra del defensor. Incluso, en su cuenta de X dejó una frase que ilusiona a los hinchas: “Alianza Lima asegura el fichaje de D’Alessandro Montenegro… se vinculará por las próximas tres temporadas”. Con ello, el cuadro íntimo sumaría un nombre que ya venía siguiendo desde mediados del año.

El interés por Montenegro no es nuevo. El propio jugador reveló que el club lo contactó en dos oportunidades, aunque recién en esta última etapa el diálogo tomó forma. “Me llamó Franquito cuando estaba en Lima haciendo mis terapias… me sorprendió bastante porque yo estaba enfocado en ADT, pero sabía que a fin de año llegarían cosas buenas”, contó recientemente en una entrevista con Estudio Fútbol. Esta vez, según él mismo admitió, el acercamiento incluyó también a su agencia de representación.

D'Alessandro Montenegro. (Foto: ADT)

¿El reemplazo de Guillermo Enriquez?

De concretarse su llegada, Montenegro ocuparía la banda que dejará Guillermo Enrique, uno de los futbolistas que, según diferentes reportes, no continuaría en el plantel para el 2026. Ese movimiento obliga a Alianza Lima a sumar un lateral joven, competitivo y que pueda adaptarse rápido al estilo que quiere el comando técnico de Néstor Gorosito para el siguiente año.

El defensor de 22 años llega tras una temporada sólida con ADT, donde destacó no solo por su capacidad para cubrir la banda, sino también por su intensidad y lectura defensiva. Antes de su consolidación en Tarma, tuvo pasos formativos en Deportivo Llacuabamba, equipo con el que debutó en la Liga 1. Con este posible fichaje, Alianza apuesta por un perfil que puede rendir en el corto plazo y también convertirse en una exportación del club.

En cuanto a su valor de mercado, Montenegro alcanza actualmente los 500 mil euros, la cifra más alta de su carrera y que demuestra el impacto que ha tenido su crecimiento en los últimos años. Su regularidad en ADT también lo llevó a ser considerado en listas preliminares de selección, algo que Alianza valora pensando en el 2026.

Alianza Lima, además, viene evaluando otros nombres para reforzar su plantel. En las últimas semanas, se mencionaron jugadores de Sport Boys y también un delantero de la selección venezolana. La idea del club es fortalecer un plantel que buscará volver a pelear por el título nacional y competir de mejor manera en la Copa Libertadores.

Por ahora, la prioridad de los íntimos es cerrar de la mejor manera su participación en la temporada actual, aunque es evidente que la planificación no se ha detenido. Si nada cambia, Montenegro podría convertirse en el primer nombre de una lista de refuerzos que Alianza Lima planea oficializar en las semanas posteriores a los playoffs.

Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

