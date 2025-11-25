Este martes 25 de noviembre, iniciaron las conversaciones con Jorge Fossati en Universitario. El DT uruguayo tuvo su primera reunión con la directiva para definir su continuidad en la institución. Semanas atrás, el estratega contó que existen algunos aspectos que necesitaba dialogar para saber si se quedaba en el 2026. Desde la institución tomaron nota y empezó este periodo de charlas para saber si será incluido el proyecto del tetracampeonato nacional.

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, la primera charla determino que existe una especie de comunión de idea entre Jorge Fossati y Universitario, situación que permitirá alargar las conversaciones. Además, las políticas impuestas y proyecciones tienen pocas diferencias en cuanto a decisiones.

Por otro lado, se descartaron también los rumores que indicaban una autonomía total por parte de Jorge Fossati para los refuerzos de la temporada 2026, teniendo en cuenta que desde tienda crema ya iniciaron conversaciones con algunos elementos para potenciar sus líneas.

En esa misma línea, se pudo conocer que habrá una segunda reunión entre ambas parte porque aún quedan detalles por pulir. Eso sí, existe predisposición de mantenerse en la institución. Se apunta a acordar un nuevo contrato con el DT, pero no garantiza que haya extensión del vínculo.

Jorge Fossati. (Foto: GEC)

Previamente, Jorge Fossati ha manifestado sus dudas, pero también garantizó la continuidad de la gran mayoría del plantel. Si bien Álvaro Barco es el primer filtro como director deportivo, el charrúa quiere ser quien dé el visto bueno frente a cualquier posible contratación.

“Creo que Álvaro Barco lo ha dicho públicamente, que el 80 o 90 % sigue pero siempre se debe pensar en mejorar. Pero ojo, cuidando que sea alguien que viene a sumar al grupo y no traer problemas al grupo por más cualidades que tenga en el plano futbolístico”, señaló el estratega de 73 años en diálogo con El Comercio.

¿Cuál es la postura de la directiva?

Álvaro Barco, director deportivo, también manifestó su deseo por seguir contando con Jorge Fossati. Además, aclaró que el 2026 será mucho más complicado porque los rivales buscarán reforzarse para hacerle frente a los cremas.

“Ha sido un campeonato arduo y los partidos no se ganan solo dentro de la cancha. Hay toda una planificación y existe un entorno que tiene que estar alineado para lo que quiere el comando técnico. Esto es básicamente lo que queremos por estos días: esperamos estar alineados en todo sentido para poder mejorar las cosas y, sin duda, facilitar, porque lo que expuso el equipo fue espectacular”, indicó.

