Inició este año dando ventajas físicas. Luego de la operación al menisco –en diciembre de 2017– , la rehabilitación la hizo en la pretemporada. Daniel Chávez sabía que el tiempo apremiaba, pero dio la cara para jugar la Libertadores. El resto se conoce: fue titular a pesar de sus dolores y anotó ante Oriente Petrolero en Lima, pero la rodilla no dio tregua. El ‘Bombarderito’ le contó a Depor sobre su recuperación en la cámara hiperbárica y lo que viene para él con Universitario de Deportes.

¿Por qué te animaste a jugar a pesar de no estar al 100%?

Entrené diferenciado, sentía algo de temor en hacer algunos movimientos ofensivos. Igual, antes de la Copa, junto al ‘profe’ Troglio, decidí jugar. Fue difícil, sabía que me exponía a las críticas de todos, a que se agrave la zona, pero dejé todo por la ‘U’.

¿Y ahora cómo vas?

El colágeno que me aplicó el doctor Luis Cotillo y la cámara hiperbárica me han servido para fortificar la rodilla y acelerar mi recuperación. Recobré, sobre todo, la potencia y tengo más seguridad. Espero que en unos días más ya no tenga más molestias.

¿Cuánto se fortalece el ataque con Alberto Quintero ?

Recuperamos un aporte importante. Su desequilibrio nos permite, a los demás atacantes, tener una opción clara de pase. Sobre todo a mí, para quedar mejor perfilado de cara al arco.

Para rodear mejor a la sangre joven, como De la Cruz...

Se podría armar un lindo tridente ahí. El inicio de año no fue el ideal, pero conforme se vayan dando los resultados vamos a ser protagonistas. De la Cruz puede explotar más rodeado de gente con experiencia.

¿Cuánto más puede mejorar la ‘U’ en el torneo?

Entrenamos con la expectativa de consolidar nuestra idea. No solo por mi caso, que quise estar a todo costo en la cancha. Mis compañeros se están matando para mostrar que tenemos carácter y ser protagonistas.

¿Un mensaje al hincha?

Vamos a salir de esto juntos. Estamos mentalizados en superarnos, en salir a ganar, pero, sobre todo, en mejorar cada partido. Espero responder con goles.

Por Omar Paredes Vásquez

oparedes@depor.pe

